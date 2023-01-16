18 млн рублей направят на помощь в приобретении жилья 10 молодым семьям Нижнего Тагила 

В феврале прошлого года 11 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья или погашение ипотеки. Из федеральной казны было выделено 559 тысяч рублей, из областной — 1,9 млн рублей. Большую часть средств направили из муниципального бюджета — 15 млн рублей. Тогда молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья от 1,3 млн до 2 млн рублей. Всего в 2022 году в поддержке нуждались 323 семьи.

На заседании постоянной комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму чиновниками было заявлено, что в этом году они планируют помочь 10 семьям, 7 из которых многодетные. Около 18 млн рублей пойдут на помощь в улучшении жилищных условий молодым семьям: 752 тысячи рублей из федерального бюджета, 2,3 млн рублей из областных средств и 15 млн рублей из городской казны. Всего на 2023 год в очереди на социальные выплаты стоят 320 семей.

«Тенденция сокращения федеральных и областных средств остаётся, но муниципальные средства растут с каждым годом. Хотя пару лет назад мы закладывали на соцвыплату стабильно около 15 млн рублей. В Екатеринбурге даже на эту поддержку местный бюджет меньше денег выделяет», — заявила начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

Также на заседании профильной комиссии отметили, что стоимость квадратного метра жилья в Нижнем Тагиле дорожает. По словам специалистов, она увеличивается ежеквартально, сейчас средняя стоимость одного квадратного метра в городе составляет 57 тысяч рублей. Кроме того, было отмечено, что чаще всего тагильчане приобретают жильё на Вагонке.

После 35 лет семья перестаёт считаться «молодой» и может претендовать только на выплату по региональной программе, которая значительно меньше федеральной. В прошлом году на 56 нуждающихся семей всего было выделено около 5 млн рублей. Получить сертификаты на улучшение жилищных условий смогли лишь 8 семей. В зависимости от количества человек они получили суммы от 415 тысяч до 712 тысяч рублей. Таким образом, те семьи, которые не успели получить денежную поддержку до определённого возраста, переходят в региональную программу.

В этом году по региональной программе в список нуждающихся попали 78 семей. Из областного бюджета выделено 1,5 млн рублей, из муниципального — 7 млн рублей. По словам Ирины Еремеевой, список семей, которые получат эти средства, ещё не утверждён. Однако, исходя из суммы, планируют помочь 12 семьям.