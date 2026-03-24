15-летнего подростка будут судить за убийство женщины в посёлке под Нижним Тагилом

В Пригородный районный суд поступило уголовное дело в отношении 15-летнего жителя посёлка Горноуральский Артёма Г., обвиняемого в жестоком убийстве 47-летней местной жительницы.

Напомним, по одной из версий, 6 января этого года подросток напал на женщину с ножом в подъезде жилого дома. Она смогла добраться до квартиры, откуда родственники вызвали скорую помощь. Однако спустя некоторое время женщина всё же скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь. Сам подросток рассказал АН «Между строк», что изначально признательные показания он дал под давлением третьих лиц, которые похитили его, забрали личные вещи, требовали деньги и угрожали расправой над его отцом. Артёма задержали и поместили под домашний арест, из-под которого он позже сбежал. В итоге он был повторно задержан сотрудниками полиции и помещён под стражу.

По версии органов предварительного следствия, подросток решил убить женщину из хулиганских побуждений с целью продемонстрировать пренебрежительное отношение к людям. Вооружившись ножом, он выбрал случайную, незнакомую ему женщину, проследовал за ней и позже напал. От своих признательных показаний молодой человек отказался, вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Сейчас Артём обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое из хулиганских побуждений). Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.