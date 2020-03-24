Znak.com: В госзакупках аппаратов ИВЛ, которые используются для лечения тяжёлых форм коронавируса, обнаружены признаки махинаций

В госзакупках аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые используются для лечения тяжёлых стадий коронавирусной инфекции, обнаружены признаки картельного сговора.

В связи с пандемией коронавируса до конца года в российские больницы должны поставить 5,7 тыс. аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации. По распоряжению премьера Михаила Мишустина от 21 марта на медтехнику, которая необходима «для предупреждения распространения коронавируса», будет потрачено 7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства, единственным поставщиком назначено АО «Концерн радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех». Средняя стоимость одного аппарата варьируется от 1,5 до 3 млн рублей в зависимости от модификации, также есть портативные аппараты стоимостью около 200 тыс. рублей.

Всего в марте 2020 года Znak.com удалось найти 68 аукционов на закупку аппаратов ИВЛ на общую сумму 454,8 млн рублей. Только в 12 случаях в рамках аукциона был конкурс между двумя поставщиками, в основном с незначительным снижением цены. При этом большая часть мартовских аукционов на общую сумму 341,2 млн рублей прошли безо всякой конкуренции: при большом количестве потенциальных поставщиков на рынке на один аукцион заявлялся лишь один претендент. В итоге они были признаны несостоявшимися согласно части 1 статьи 71 Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок». Однако в соответствии с законодательством последствие такой ситуации — заключение контракта с единственным заявившимся участником.

Аналогичная ситуация была в марте 2019 года: из 80 проанализированных госзакупок на общую сумму 662,9 млн рублей только в 23 случаях прошли конкурентные аукционы на сумму 151,6 млн рублей.

Согласно данным проанализированных госзакупок, на российском рынке работает минимум 30 компаний-поставщиков. Пересекаются во время конкурсных процедур они достаточно редко, разделяя регионы между собой. В большинстве случаев цена контракта нисколько не отличается от начальной цены, заявленной заказчиком, в качестве которого обычно выступает или медучреждение, или представители органов власти.

«При наличии действующего конкурентного рынка в стране на поставку подобного оборудования поведение участников указанных закупок может свидетельствовать о наличии сговора между ними. То есть крупные поставщики просто поделили российский рынок и не мешают друг другу», — считает руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.

Она уточнила, что за картельный сговор предусмотрен штраф в размере 4% от годового объёма продаж. Также участники сделки могут быть осуждены за ограничение конкуренции путём заключения картеля.