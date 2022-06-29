Жительница Нижнего Тагила набрала для потенциального работодателя кредитов на миллион рублей 

В полицию Нижнего Тагила обратилась жительница Дзержинского района, которая стала жертвой мошенников. 35-летняя тагильчанка решила заняться выгодной подработкой по набору текстов, но в итоге осталась без работы и набрала в банках кредитов.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», потерпевшей поступил звонок от неизвестной девушки, которая предложила подработку. По условиям работодателя, женщина должна была набирать тексты и направлять некоему куратору. После этого на счёт работника должна была поступать оплата.

«Тут-то и возникли дополнительные условия, которые необходимо выполнить, прежде чем начать зарабатывать деньги. Оказывается, нужно обязательно установить приложение, в котором будет происходить общение с куратором. Тот, выйдя на связь, убедил женщину установить электронный кошелёк, на который будет приходить оплата. Узнав в ходе беседы у потенциального работника о наличии банковской карты, на которой имеется остаток в размере 150 тысяч рублей, куратор порекомендовал перевести их на счёт, который необходимо открыть и вести в дальнейшем», — рассказывают в полиции.

Позже под предлогом возврата внесённых денег, а потом и якобы разблокировки счёта злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредиты в разных банках и перевести деньги им. После всех манипуляций потерпевшая лишилась более миллиона рублей.

Общаясь с сотрудниками полиции, женщина призналась, что ранее неоднократно слышала о действиях мошенников, но не думала, что сама окажется в такой ситуации. В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Полицейские в очередной раз напоминают горожанам, что не стоит принимать предложения от неизвестных лиц о работе. Выбирайте предложения из проверенных и надёжных источников. Если разговор заходит об установлении подозрительных приложений, а для получения выплат вас просят внести собственные или кредитные средства, будьте уверены: с вами говорят мошенники.