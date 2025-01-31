Тагильчанин отдал телефонным мошенникам 845 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле мужчина отдал телефонным мошенникам 845 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», потерпевшему позвонила женщина, представившаяся сотрудником Пенсионного фонда. Она сообщила о якобы выявленных ошибках в его трудовом стаже и предложила пройти процедуру перерасчёта. Для подтверждения записи в ведомстве мужчине поступило SMS-сообщение с кодом, который он продиктовал звонившей.

Позднее с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что на имя заявителя в одном из банков оформлен кредит на сумму 845 тысяч рублей и что необходимо срочно снять эти средства, чтобы защитить их от действий мошенников.

«Следуя инструкциям звонившего, потерпевший отправился в Екатеринбург, оформил кредит и получил денежные средства. В течение всего времени он находился на связи с неизвестным, который подробно координировал его действия. В дальнейшем мужчине было указано перевести всю сумму на продиктованный номер телефона, что он и сделал», — рассказали в полиции.

Вернувшись домой, мужчина рассказал о случившемся родственникам, после чего обратился в отдел полиции № 21.