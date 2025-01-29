Создатели уральских fashion-брендов обсудили варианты сотрудничества с крупнейшим ретейлером в сфере моды Lamoda

Около 30 свердловских fashion-брендов приняли участие в первой онлайн-встрече с представителями крупнейшего в стране ретейлера в сфере моды и красоты — Lamoda.

Во встрече участвовали представители fashion-брендов, которые либо уже подали заявку на размещение, либо готовятся к этому. Специалисты Lamoda рассказали о существующих вариантах сотрудничества — моделях FBO и FBS, обсудили требования, содержание коммерческого предложения, комиссии ретейлера, а также операционные вопросы, связанные с созданием карточки товара, хранением, доставкой и возвратом.

В конце 2024 года Свердловская область первая из российских регионов подписала соглашение о развитии сотрудничества с маркетплейсом. Подписи под документом поставили управляющий коммерческий директор Lamoda Татьяна Андреева и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») Валерий Пиличев.

Соглашение предусматривает помощь брендам на этапе подключения, в том числе обучение и поддержку. Для молодых дизайнеров, которые хотят стать частью раздела «Дизайнеры», Lamoda снизила порог входа по ширине ассортимента до 12 SKU вместо 50, чтобы учитывать операционные возможности брендов.

«Индустрия моды в Свердловской области входит в число ключевых направлений развития креативной экономики. В этой сфере проводится много инициатив. С Lamoda мы договорились, что для свердловских компаний будет поддержка в размещении. СОФПП станет “единым окном” для дизайнеров, будет консультировать, обучать, помогать соблюсти основные стандарты, а также проводить по запросу предпринимателей встречи с представителями маркетплейса», — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По словам экспертов, за каждым начинающим продавцом на маркетплейсе сначала будет закреплён менеджер по запуску, а затем — аккаунт-менеджер. Ретейлер также готов помочь свердловским брендам с регистрацией товарного знака.

«Мы с вами на связи, и так же заинтересованы в вас, как вы в нас», — сказала представитель Lamoda.

Работа с российскими брендами и развитие блока перспективных дизайнеров является одним из ключевых направлений для Lamoda, что отражено в стратегии компании до 2028 года.

Для брендов, которые рассматривают развитие новых ассортиментных категорий или идею создания бренда, Lamoda даёт рекомендации по перспективным категориям, в которых всё ещё ощущается нехватка ассортимента, а также отмечается более низкая конкуренция. В числе таких категорий: одежда «plus-size», мужской ассортимент, обувь и спортивные товары

«Такие встречи очень полезны, помогают разобрать всю механику сотрудничества, учесть особенности и легче пройти отбор. В этом году мы хотим как можно большему количеству наших компаний помочь выйти на маркетплейс, чтобы у площадки был стимул открыть в Екатеринбурге точку отгрузки для местных брендов, которые сотрудничают с Lamoda по модели FBS», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

К событию также проявили интерес представители инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, которые приняли участие во встрече.

«Мы выступаем первопроходцами в такой системной работе с Lamoda и готовы делиться опытом с коллегами из других регионов», — добавил Валерий Пиличев.

На федеральном уровне продолжается работа по развитию креативной экономики. В августе 2024 года в России принят Федеральный закон о развитии креативных индустрий. Агентством стратегических инициатив разработан Стандарт развития креативных индустрий, главная задача которого — увеличение их вклада в ВВП к 2030 году до не менее 6%. Свердловская область вошла в топ-3 субъектов РФ по темпам внедрения указанного Стандарта, а также получила пятое место в рейтинге креативных регионов по версии Высшей школы экономики. В прошлом году СОФПП инициировал исследование текущего состояния креативной экономики региона и представил результаты, а также вместе с АСИ и UNIVERSAL UNIVERSITY начал работу над стратегией развития креативной экономики до 2030 года. В планах — закончить и презентовать стратегию в первой половине 2025 года.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».