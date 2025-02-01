Tagilcity.ru обогнало областное ИА «Накануне.ру» в борьбе за контракт на пиар администрации Нижнего Тагила

Освещать деятельность мэрии Нижнего Тагила в 2025 году в очередной раз будет сетевое издание Tagilcity.ru. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, также за контракт боролось информационное агентство «Накануне.ру» из Екатеринбурга.

Напомним, конкурс на освещение деятельности органов местного самоуправления объявило МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). СМИ должно подготовить и разместить 125 материалов «социально значимой информации для жителей города». На это было выделено 3 млн 250 тысяч рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, победителем признаётся участник, чья заявка набрала наибольшее количество баллов. При оценке учитывались два критерия: цена договора и квалификация участника закупки, в которую входят четыре подкритерия (наличие трудовых ресурсов СМИ, посещаемость интернет-портала, посещаемость региональной аудиторией интернет-ресурса и цитируемость).

У Tagilcity.ru цена заявки составила 2,5 млн рублей. Стоимость договора комиссия оценила в 94,15 балла. Наличие трудовых ресурсов СМИ оценили в 25 баллов, посещаемость интернет-портала — 30 баллов, посещаемость региональной аудитории интернет-ресурса — 25 баллов, а цитируемость — 20 баллов. В итоге по второму критерию получилось набрать 100 баллов. Общий балл заявки, с учётом коэффициента, составил 97,075 балла.

Цена заявки у «Накануне.ру» составила 2 млн 353 тысячи рублей. Стоимость договора комиссия оценила в 100 баллов. Наличие трудовых ресурсов СМИ оценили в 25 баллов, посещаемость интернет-портала — 30 баллов, посещаемость региональной аудитории интернет-ресурса — 0 баллов, также в 0 баллов была оценена цитируемость ресурса. Итого по второму критерию получилось набрать 55 баллов. Общий балл заявки, с учётом коэффициента, составил 77,5 баллов. С отрывом почти в 20 баллов победило сетевое издание Tagilcity.ru.

Отметим, что мэрия Нижнего Тагила в последнее время регулярно заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity.ru. В январе 2024 года контракт был заключён с сетевым изданием и местным пабликом во «ВКонтакте» «[ТТ] Нижний Тагил». Тогда стоимость одного контракта составляла 630 тысяч рублей, второго — 330 тысяч рублей. В 2023 году контракты были заключены с сообществом «[ТТ] Нижний Тагил» и радиостанцией «Экорадио». На размещение социально значимой информации для жителей города было выделено около 1 млн рублей. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity.ru. Тогда TagilCity.ru было единственным претендентом, заявившимся на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки.