Администрация Нижнего Тагила готова потратить в 2025 году на свой пиар в СМИ и пабликах более 4 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за свой пиар в СМИ и паблике 4 млн 240 тысяч рублей. Конкурс на освещение деятельности органов местного самоуправления в ближайшее время планирует объявить МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). СМИ, победившее в конкурсе, будет заниматься освещением деятельности администрации, а также размещать социально значимую информацию. Согласно приказу № 49 от 24 декабря 2024 года, который размещён на сайте госзакупок, СМИ должно подготовить и разместить 125 материалов, на это выделено 3 млн 250 тысяч рублей. А на размещение 300 публикаций в паблике чиновники готовы потратить 900 тысяч рублей.

Отметим, что мэрия Нижнего Тагила в последнее время регулярно заключает контракты на информационное обслуживание с изданием TagilCity. ru. В январе 2024 года контракт был заключён с сетевым изданием и местным пабликом во «ВКонтакте» «[ТТ] Нижний Тагил». Тогда стоимость одного контракта составляла 630 тысяч рублей, второго — 330 тысяч рублей. В 2023 году контракты были заключены с сообществом «[ТТ] Нижний Тагил» и радиостанцией «Экорадио». На размещение социально значимой информации для жителей города было выделено около 1 млн рублей. В 2022 году пиарить тагильскую мэрию за 2,4 млн рублей также поручили TagilCity.ru. Тогда TagilCity.ru было единственным претендентом, заявившимся на освещение работы мэра Владислава Пинаева и его команды в СМИ. В 2020 году компания также оказалась единственным участником закупки.

При этом в пресс-службе администрации настаивают, что предмет договора — это не пиар или реклама, а размещение социально значимой информации для жителей города.

«Это информация, в том числе справочного характера: например, о перекрытиях дорог, анонсы предстоящих мероприятий. Это материалы, разъясняющие горожанам понятным языком суть преобразований в различных сферах. Также профилактические материалы, касающиеся противопожарной безопасности, соблюдения правил ПДД, правил поведения на водных объектах и многое другое», — пояснили ранее АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.