В Нижнем Тагиле скончался заслуженный тренер России по кикбоксингу Анатолий Бебик

Накануне, 29 января, на 77-м году жизни в Нижнем Тагиле скончался заслуженный тренер России по кикбоксингу, мастер спорта Анатолий Иванович Бебик. О его смерти сообщили в соцсетях спортивной школы «Юность».

«Анатолий Иванович был не только отличным тренером, но и мудрым наставником, который всегда поддерживал и вдохновлял своих подопечных. Он оставил неизгладимый след в сердцах всех, кто знал его и работал рядом. Память о нём будет жить в нашей любви к спорту и в успехах его учеников. Мы будем помнить его как человека, который своей преданностью делу и верой в людей вдохновлял на достижения. Светлая память Анатолию Ивановичу! Вы всегда будете с нами в наших сердцах!» — говорится в некрологе.

Как рассказал у себя на странице во «ВКонтакте» директор спортивной школы «Юность» Александр Долгоруков, прощание с Анатолием Бебиком состоится 1 февраля в 12:30 в «Реквиеме» (улица Челюскинцев, 47).