Жительница Нижнего Тагила через суд взыскала с ИП более 100 тысяч рублей за несуществующий балкон

В Нижнем Тагиле местная жительница добилась выплаты более 100 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя, сотрудники которого уговорили её заключить договор на пристройку балкона, не сообщив о сложностях с согласованием строительства, сообщается на сайте Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, в августе 2020 года к жительнице многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пришли граждане, которые сообщили, что проводят осмотр, меняют и устанавливают балконные конструкции в рамках госпрограммы. Они предложили женщине замерить, изготовить и доставить конструкции из ПВХ-профиля, смонтировать и пристроить остеклённый балкон. При этом квартира женщины расположена на первом этаже дома и балкона не имеет.

«Несмотря на этот факт, граждане убедили её, что пристроят балкон, и заключили договор подряда. Стоимость всех услуг составила 142 497 рублей. Тагильчанка внесла предоплату — 75 тысяч рублей. Того, что установка балкона, не предусмотренного проектом жилого дома, является изменением его конструкции и требует согласования с жильцами дома, а также получения разрешений в различных инстанциях, она не знала. После того как ей стал известен этот факт, женщина обратилась к ИП, с которым был заключён договор, с заявлением о его расторжении и возврате уплаченной суммы. Однако ей было отказано в возврате предоплаты. В последующем на основании поданной претензии тагильчанке возвратили 15 тысяч рублей», — говорится в материалах дела.

Женщина подала иск о защите прав потребителя в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, она просила взыскать с индивидуального предпринимателя 60 тысяч рублей, уплаченных по договору, неустойку в размере 60 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично: с ответчика взысканы 60 тысяч рублей по договору подряда, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф 32,5 тысячи рублей, расходы на составление искового заявления 3 тысячи рублей и 387 рублей почтовых расходов, всего — 100 887 рублей. Ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде, он просил учесть наличие фактически понесённых им расходов, а также настаивал на снижении штрафных санкций.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о недоказанности наличия у ответчика фактических расходов, связанных с исполнением договора, и оставила решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила без изменений.