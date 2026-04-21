В Нижнем Тагиле проводницу уволили из-за нелегального пюре

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по гражданскому делу в отношении АО «Федеральная пассажирская компания» о незаконном увольнении.

Конфликт между проводницей и дочерней компанией ОАО «РЖД» начался 15 января этого года. Во время ревизии в служебном помещении была найдена банка картофельного пюре без контрольно-информационного стикера (КИС). Тогда работодатель обвинил проводницу в продаже пассажирам своих продуктов ради личной прибыли. Сотрудница, проработавшая в компании семь месяцев, объяснила, что пюре она могла взять по ошибке из шкафа, либо его оставили пассажиры. Тем не менее руководство предложило ей пройти психофизиологическое исследование на полиграфе, в противном случае женщине грозило увольнение.

Как установил суд, добровольно на увольнение проводница не согласилась. Несмотря на готовность пройти полиграф, сделать это ей не дали, и уже 26 января в отделе кадров выдали заготовленное соглашение о расторжении трудового договора, которое не предусматривало никаких выплат и компенсаций. Свидетели подтвердили, что в случае отказа от подписания соглашения сотруднице грозило увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с утратой доверия). Представители АО «ФПК» в суде настаивали на том, что наличие подписи работника доказывает законность увольнения.

Ленинский районный суд доводы компании не принял и исковые требования женщины удовлетворил. В итоге соглашение о расторжении договора признали незаконным и проводница была восстановлена в должности с 27 января. Кроме того, с АО «ФПК» взыскали средний заработок сотрудницы за время вынужденного прогула в размере 190 тысяч рублей, пособия за первичное трудоустройство и непрерывную работу в течение 6 месяцев в размере 60 тысяч рублей и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.