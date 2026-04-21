Тагильчанка доверилась «трейдеру» с сайта знакомств и лишилась почти 900 тысяч рублей

В отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась жительница Дзержинского района, ставшая жертвой финансовых аферистов.

По её словам потерпевшей, на сайте знакомств она завязала общение с мужчиной, который в ходе переписки, уже в мессенджере, предложил ей заняться инвестициями для получения дополнительного дохода. Заинтересовавшись предложением, женщина по его указанию установила специальное приложение, где за ней закрепили «трейдера».

Сначала тагильчанка пополнила свой брокерский счёт на 160 тысяч рублей. В личном кабинете она наблюдала фиктивный рост прибыли, которая вскоре якобы достигла 4 млн рублей. Когда женщина решила вывести свою прибыль, оказалось, что для этого необходимо внести ещё 200 тысяч рублей или предоставить личные данные доверенного лица, которое может доказать свою платёжеспособность.

Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая перевела деньги, однако вывести сумму снова не удалось — на сайте произошла ошибка. Под предлогом исправления ситуации мошенники убедили её внести ещё 500 тысяч рублей. После пополнения счёта в личном кабинете высветилось сообщение, что прибыль выведена в международный банк, и для её получения на российский счёт необходимо оплатить «налог» в размере 400 тысяч рублей. Только в этот момент женщина осознала, что стала жертвой мошенников.

В полиции Нижнего Тагила отмечают, что подобные схемы — одни из самых распространённых. Жертв завлекают обещаниями лёгкого заработка, демонстрируя в приложениях несуществующую прибыль, в то время как деньги сразу уходят на счета преступников.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя устанавливать сторонние приложения по просьбе незнакомцев и переводить деньги на сомнительные счета. При получении предложений о сверхдоходных инвестициях необходимо проверять компанию через официальные источники. Обо всех фактах мошенничества следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 102.

