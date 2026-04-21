Генпрокуратура внесла представление мэру Нижнего Тагила из-за плохой работы общественного транспорта

Управление Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу совместно с прокуратурой Свердловской области провело проверку по жалобе жительницы Нижнего Тагила на работу общественного транспорта. В результате надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения законодательства: несоблюдение расписания, ненадлежащее оформление путевых листов и трудовых отношений с водителями, отсутствие медицинских осмотров и другие.

По результатам проверки руководителям транспортных компаний были направлены представления об устранении нарушений. Кроме того, 38 должностных лиц и водителей привлечены к административной ответственности по различным статьям КоАП.

«За просчёты при организации контроля за исполнением заключенных контрактов со стороны заказчика внесено представление главе города», — отметили в прокуратуре.

После этого властями города приняты меры к сокращению кадрового дефицита водителей, в том числе путём увеличения им заработной платы. Также муниципальное предприятие закупило 30 автобусов большого и среднего класса на сумму около 631 млн рублей.

Эти меры привели к увеличению показателей транспортного обслуживания населения с 74% до 96%. Кроме того, по инициативе прокурора были приведены в порядок остановочные павильоны, а на дополнительные 9,5 млн рублей из бюджета установлены шесть новых остановок.