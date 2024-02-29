Жители Нижнего Тагила и ГГО собирают подписи против строительства щебёночного карьера на Ленёвке 

Жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа создали петицию и активно собирают подписи против строительства щебёночного карьера неподалёку от Ленёвского водохранилища. Как заявляют общественники, такое предприятие представляет большую угрозу для жителей района.

Экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила общественник Фёдор Трачук рассказал АН «Между строк» о том, какие необратимые последствия могут возникнуть для горожан и жителей Свердловской области при строительстве и эксплуатации карьера.

«Если в реку из карьера попадёт какая-нибудь гадость, то она приплывёт к песчаному пляжу. Потом будет проплывать территорию санатория-профилактория “Ленёвка”, Монзино, санаторий Руш, детский лагерь “Звездный” и в конце придёт в Тагильский пруд. То есть вся природа и люди могут пострадать из-за какой-то щебёнки», — комментирует активист.

Общественники создали петицию против строительства будущего карьера, которую сейчас активно подписывают тагильчане. Цель группы, по словам Фёдора Трачука, заключается в том, чтобы остановить разработку карьера Анатольского месторождения гранитов и вернуть природной зоне (с вырубленным лесом) статус зоны лесов и лесопарковых зон.

«Чтобы строительство на территории Ленёвки прекратилось, необходимо представителям органов власти, местного самоуправления и органов власти Свердловской области затребовать решение у Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о компенсационном участке и оспорить его в суде, подав административно исковое заявление о признании данного решения недействующим полностью», — говорит Фёдор Трачук.

Фёдор Трачук с другими общественниками организовал рабочую группу, которая обратилась к думе Горноуральского городского округа с инициативой подать иск в суд по оспариванию лицензии ООО «Тагильский щебень».

Как признаётся активист, он публично выдвинул эти требования на заседании председателю думы Владимиру Доможирову, депутатам и прокурору Пригородного района Владимиру Березину.

«По моему мнению, председатель и прокурор начали увиливать от выполнения требований, ссылаясь на то, что в суд мы должны идти самостоятельно. Я понимаю, что если они не приступят к выполнению требований, то начнётся волокита и отписки. Тогда мы обратимся к губернатору области, а если и тут нам не помогут, пойдём до президента, который также вправе подать иск к министерству, отстояв наши права как гарант Конституции РФ», — комментирует активист.

Сегодня с официального аккаунта правительства Свердловской области был получен ответ на просьбу общественников вмешаться в ситуацию с разработкой карьера.

«Участок недр Анатольское месторождение гранитов предоставлен в пользование ООО “Тагильский щебень”. ООО “Тагильский щебень” имеет необходимые разрешения в области законодательства о недрах и лесного законодательства (лицензия на пользование недрами, технический проект разработки месторождения, горноотводный акт, договор аренды лесного участка, лесная декларация и пр.). Разработан проект санитарно-защитной зоны карьера, на который в сентябре 2023 года получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В настоящее время разработка карьера не начата. Весной 2023 года после получения разрешительных документов на земельный участок были начаты работы по вырубке леса. 11.05.2023 в районе произошёл крупный лесной пожар на площади 2136 га. В общую площадь пожара вошла вся территория арендованного лесного участка ООО “Тагильский щебень”. По данным Минприроды, сейчас на территории ведётся санитарная вырубка леса, пострадавшего от огня. Работа находится под контролем», — говорится в сообщении.

Напомним, что в январе руководитель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной вырубке леса под Нижним Тагилом в районе Ленёвского водохранилища по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). После того как поручение Бастрыкина получило огласку, склады вырубленной древесины в районе деревни Анатольской загорелись.

В мае 2023 года жители дачного кооператива «Карасиха» обратились с иском к Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области с требованием признать незаконной лицензию на разработку недр, выданную ООО «Тагильский щебень». Однако после череды судебных заседаний в конце октября 2023 года в требовании было отказано.