«Развитие города необходимо начинать с укрепления основ местного самоуправления». В администрации Нижнего Тагила со своими программами выступили кандидаты на пост мэра

Накануне, 4 октября, в администрации Нижнего Тагила перед конкурсной комиссией и приглашёнными выступили кандидаты на пост мэра со своими программами развития города. У каждого из семи кандидатов было десять минут на выступление и ещё пять минут давалось для того, чтобы ответить на вопросы. Впрочем, в этот лимит уложились далеко не все.

До выступления были допущены все семь кандидатов. Итоговое решение о назначении главы Нижнего Тагила примут депутаты городской думы 11 октября. Напомним, что прямые выборы в городе отменили после досрочной отставки Сергея Носова, который был назначен губернатором Магаданской области.

Первым выступил генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никита Ванаев. В своём выступлении он сделал акцент на развитие комфортной городской среды и создание благоприятных условий для жизни тагильчан, среди важных составляющих Ванаев назвал медицину, экологическую и гражданскую безопасность, а также развитие человеческого потенциала и дополнительного образования.

В частности, кандидат уделил большое внимание вопросам транспорта. По его мнению, инженерные сети не соответствуют транспортной инфраструктуре и потребностям города.

«Все мы знаем, что автомобильный поток с каждым годом увеличивается. Сети имеют значительный износ. Здесь предлагаю использовать сервисы геоинформационной обратной связи для привлечения к этой работе населения. Также в качестве методической поддержки благоустройства можно использовать материалы федеральных ресурсов, “Магазин верных решений” и базу знаний проекта “Моногорода России”», — заявил Никита Ванаев.

Также он подчеркнул необходимость омоложения населения города. По его мнению, для этого необходимо в первую очередь улучшить жилищные условия. Так, он предлагает создать современные жилые дома с использованием солнечной и иной природной энергии. Построить новые дома Никита Ванаев предлагает силами муниципального предприятия.

«Своё жильё должно стать якорем для жизни в Нижнем Тагиле и, соответственно, увеличивать, а, главное, омолаживать население города», — считает Ванаев.

Ещё одна из идей кандидата — открыть муниципальное инвестиционное предприятие, которое могло бы предоставлять ипотеку для особых категорий граждан — медицинских работников, педагогов, молодых многодетных семей, инвалидов и участников военных действий, выпускников вузов.

Члены конкурсной комиссии поинтересовались, как Никита Ванаев, согласно его программе, планирует оптимизировать медицинские учреждения в Нижнем Тагиле. На что кандидат объяснил, что самое важное в его идее — создать конкурентную среду в сфере медицинских услуг, для этого он предлагает давать предпринимателям субсидии на ведение такого бизнеса.

Вторым выступил действующий глава города Владислав Пинаев, он предоставил отчёт о проделанной работе и говорил о будущих проектах.

«Основная задача, которая стоит перед нами — это сделать жизнь людей в Нижнем Тагиле лучше. Есть три тактические задачи, первая — прекратить отток молодёжи, уже неоднократно обсуждали создание в нашем городе вуза. Это сделать не так просто, но это позволит сохранить студенчество и увеличить население города. Вторая задача изменить разницу между смертностью и рождаемостью. Третья задача — обеспечить наши предприятия трудовыми ресурсами. На сегодняшний день, как и по всей стране, в Нижнем Тагиле существует большой дефицит кадров», — рассказал Владислав Пинаев.

Он также говорил о важности взаимодействия с градообразующими предприятиями. Отдельно отметил, что наполняемость городского бюджета, по его мнению, может увеличиться за счёт создания индустриального парка «Восточный», где администрация города будет предлагать предпринимателям земельные участки под размещение новых производственных предприятий.

«Создание индустриального парка позволит нам создать пул малых предприятий в городе, новые рабочие места, вне зависимости от дефицита трудовых ресурсов. И ещё одно, что обсудили с губернатором — это усиленное развитие туризма в Нижнем Тагиле. У нас сегодня есть очень классный проект с ЕВРАЗом, развитие нашей “изюминки” — старого Демидовского завода. Сейчас мы заканчиваем проектирование плотины на улице Челюскинцев, а стратегия и концепция самого завода уже разработаны, и в комплексе всё это позволит создать здесь туристическую Мекку», — рассказал Владислав Пинаев.

Мэру задали вопрос о преобразовании работы медицинских учреждений в городе. Он рассказал о создании трёх медицинских классов в городе и что впоследствии с их выпускниками будут заключаться целевые договоры, чтобы они возвращались в Нижний Тагил. Также в связи с этим он вспомнил о предоставлении квартир приезжим медикам. Вопросов у членов комиссии к действующему мэру не было.

Третий кандидат — директор местной автомойки Фёдор Трачук начал своё выступление с предложения запретить переизбрание мэра Нижнего Тагила на второй срок подряд.

«Развитие города необходимо начинать с укрепления основ местного самоуправления, уделяя внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Отсутствие взаимного контроля сменяемых руководителей способствует проявлению фактов коррупции и кумовства. Глава города, как представитель исполнительной власти — это управленец, действующий независимо, прежде всего отстаивающий интересы жителей», — считает Фёдор Трачук.

В частности кандидат говорил о нынешнем главе Владиславе Пинаеве, неоднократно намекал присутствующим, что мэр полностью влияет на текущий созыв городской думы.

«Нынешний глава города является одновременно секретарём Нижнетагильского местного отделения партии “Единая Россия”, а места в Нижнетагильской городской думе занимают кандидаты исключительно из партии “Единая Россия”. В ситуации отсутствия политического плюрализма возникает вопрос, легитимна ли сама городская дума», — заявил Трачук.

По мнению кандидата, люди — это главное богатство города, в связи с этим он считает, что необходимо создать площадку, где жители могли бы публично озвучивать и решать совместно с властями актуальные проблемы.

«Вопрос экологии в городе стоит очень остро, растёт число раковых заболеваний, жители покидают город целыми семьями. Всё, что вы сейчас делаете — мосты, дороги, набережные, водоочистные станции и водоводы, вы фактически делаете для покойников», — считает Трачук.

У Ильи Трачука члены комиссии поинтересовались, почему он считает, что в городе происходит несвоевременное переселение из аварийного жилья, а также почему он называет решения городской думы ошибочными. По словам кандидата, его начали «топить вопросами в глазах общественности». Конкурсная комиссия отметила, что выступление кандидата больше похоже на публицистическое высказывание.

Следующим свою программу представил начальник отдела городского хозяйства ЗАТО Свободный, уроженец Нижнего Тагила Андрей Мельников. Характеризуя состояние города кандидат отметил, что город находится на «начальном этапе застоя».

«Необходимо поднять доверие к власти, любое обращение граждан должно быть замечено, тагильчане должны получать не отписки, а квалифицированные ответы», — предложил Андрей Мельников.

В своей программе он предлагает осуществлять муниципальный контроль за деятельностью управляющих компаний. Также он предложил строить многоуровневые парковки за счёт привлечения средств инвесторов и отметил, что ремонтировать внутриквартальные проезды можно за счёт совместного бюджетирования с горожанами.

«Требуется осуществить муниципальный контроль за выполнением минимального перечня услуг УК. При невыполнении — делать перерасчёт в квитанциях, указывать подробную информацию о каждой услуге. Рекомендовать УК ввести должность обер-мастера, рабочего по комплексному обслуживанию, он будет душой дома и будет являться звеном между УК и жильцами», — считает Мельников.

Пятой выступила председатель профсоюза Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина. В своей программе кандидат говорила о социально-экономическом развитии города и сделала упор на дальнейшем развитии уже существующих программ.

Ольга Кияткина считает важнейшим фактором успешного развития города хорошо поставленную работу по охране окружающей среды. В частности, она предлагает увеличить количество зелёных насаждений, перевести транспорт на новые, более экологичные виды топлива. Также она обратила внимание на благоустройство города, развитие сферы отдыха и творчества, предложила изменить систему регулирования транспортных потоков.

«Считаю, что все реализуемые на данный момент в городе национальные проекты нужно продолжать, они позволят сделать жизнь жителей Нижнего Тагила лучше и повысить социально-экономическое благополучие», — резюмировала Ольга Кияткина.

Члены комиссии также, как и другим кандидатам, задали ей вопрос о развитии медицинской сферы города, но сходу Ольга Кияткина ответить не смогла.

Шестым кандидатом был атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин. Конкретной программы кандидат не обозначил, однако рассуждал о работе дорожников, упомянул, что был в комиссии по приёмке дорог по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и пытался шутить.

«С воздухом в городе проблемы большие, но у меня есть конкретные решения этой проблемы, но это когда уже стану главой, тогда и озвучу. Зал тяжёлый, у меня тут написано, что смех и аплодисменты», — сказал Сергей Мошин.

Также кандидат заявил, что муниципальная транспортная компания городу не нужна.

«Не разрешайте открывать этот МУП, кончится тем, что это будет за копейки продано Петрову, Соловьеву или ещё кому-то. Есть люди, которые бы пришли и по этим же ценам работали», — заявил Мошин.

Завершила череду выступлений инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина. Её главные предложения — преобразования в социальной сфере. Она сказала о необходимости поддерживать многодетные семьи и заниматься социализацией сирот. Отдельно кандидат выделила в своей программе развитие пищевой промышленности города и продовольственную безопасность.

«Изначально в Нижнем Тагиле было множество пищевых предприятий, продукция была качественная, извне ничего не завозилось. Нужно разработать программы для развития и финансирования личных подсобных хозяйств, развить продовольственные кооперативы для закупки сырья от местного производителя, чтобы не ввозить извне», — считает Калугина.

Все выступления кандидатов доступны в сообществе Нижнетагильской городской думы во «ВКонтакте». С видеоматериалами выступлений и результатами собеседования у конкурсной комиссии депутаты смогут ознакомиться до голосования.