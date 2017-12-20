Жертвой атаки хакеров через SWIFT стал дочерний банк ВЭБа

В результате хакерской атаки с выводом средств через международную систему платежей SWIFT пострадал дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

По данным издания, кибермошенники украли из «Глобэкса» сумму, эквивалентную $1 млн.

«Была попытка атаки на прошлой неделе. Средства клиентов не пострадали», — подтвердил президент банка Валерий Овсянников.

Как отмечает «Коммерсантъ», в «Россвифте» пока не уверены, смогли хакеры проникнуть в инфраструктуру SWIFT или взломали автоматизированную банковскую систему. При этом в «Россвифте» не раз указывали материнской компании SWIFT, что для банков есть риск подвергнуться кибератакам из-за особенностей работы системы в России, где, в отличие от всего мира, SWIFT работает через посредника, компанию Alliance Factors. Последняя имеет доступ ко всей конфиденциальной информации пользователей, в том числе IP-адресам и критической инфраструктуре. SWIFT неоднократно откладывала срок отказа от услуг Alliance Factors, сейчас речь идёт о конце 2018 года.

Напомним, накануне «Коммерсантъ» сообщал, что хакеры впервые смогли успешно атаковать российский банк через SWIFT. По данным издания, атака произошла 15 декабря, а до этого банк-жертва прошёл проверку ЦБ и к системе безопасности организации у регулятора возникли претензии.