В России впервые атаковали банк через систему SWIFT

В России 15 декабря впервые была зафиксирована успешная кибератака на банк с выводом денег за рубеж через международную систему передачи финансовой информации SWIFT, пишет «Коммерсантъ».

По предварительным данным, к атаке причастна группировка Cobalt. Название банка и размер ущерба источники не раскрывают, но указывают, что недавняя проверка ЦБ показала проблемы с информационной безопасностью в атакованном банке.

Структурное подразделение ЦБ по информбезопасности FinCERT в своём отчёте назвало группу Cobalt главной угрозой для кредитных организаций. По данным Group-IB, на счету группировки не менее 50 успешных атак на банки по всему миру. К настоящему времени известно о более чем десяти успешных атаках в России, каждая из которых заканчивалась хищением денежных средств в особо крупном размере, сообщили в ЦБ.

Новое проникновение в банк произошло через вредоносную программу, которая рассылалась группировкой несколько недель назад по банкам, что характерно для Cobalt. В среднем промежуток от проникновения до вывода денег составляет три-четыре недели, средняя сумма хищения — 100 млн рублей, уточнили в Group-IB. Атака 15 декабря, по словам экспертов, отличается от уже привычных лишь способом вывода средств. Эксперты в области информационной безопасности до сих пор об использовании хакерами SWIFT при атаках на банки в РФ не слышали.

В SWIFT отказались комментировать «отдельных клиентов», но заявили, что «очень серьёзно» относятся к кибербезопасности и изучают все угрозы, «принимая все соответствующие меры».

«Нет доказательств, что имел место какой-либо несанкционированный доступ к сетям SWIFT или её службам обмена сообщениями», — отметили представители системы.

Как пояснил изданию замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артём Сычёв, в результате заражения банка злоумышленники фактически захватили управление им, то есть могли вывести средства любым способом.