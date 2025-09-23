«Здесь было настоящее болото, ни дороги, ни электричества, ничего». История туристической деревни VOKSI под Нижним Тагилом 

Сегодня в России внутренний туризм приобретает всё большую популярность. В преддверии Всемирного дня туризма в муниципальном округе Горноуральский стартовал конкурс «Фокус на отдых». Его цель – повышение туристической привлекательности территории, обмен опытом и стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Организаторами проекта выступили администрация муниципального округа Горноуральский и Нижнетагильский центр «Мой бизнес».

Один из этапов конкурса — народное онлайн-голосование. Победителем, по мнению туристов, стала «Деревня VOKSI». Мы побывали на территории деревни и поговорили с её создателем, Вячеславом Ушаковым, о его пути предпринимателя, особенностях проекта, портрете клиента, планах на будущее и конкурентных преимуществах.

«В прошлом я много лет был директором — у меня было крупное оптовое предприятие, филиалы, сеть магазинов и тому подобное. В это время подрастали дети, а я этого не замечал, потому что постоянно был на работе. В какой-то момент понял, что это не моя история. Я расстался со своим бизнесом, и когда полностью закрыл предприятие, сказал жене, что не буду работать год. Хотел найти себя, ведь после руководящей должности трудно перестроиться. В итоге я не работал три года. Мы занимались домом, сделали кучу домашних дел и путешествовали. И вот тогда как раз начали появляться первые A-Frame домики. Увидел один — не помню уже где именно, где-то во время отдыха — и подумал: “Круто. А почему бы и не попробовать?”. Нашёл участок в Черноисточинске. Тут было настоящее болото, не было ни дороги, ни электричества, ничего. И вот в 2022 году мы построили первый дом. Я, конечно, сильно переживал: пойдёт ли дело, какой контингент будет приезжать. Боялся всяких неприятных историй. Но с радостью убедился, что у людей появляется желание путешествовать, отдыхать. И растёт этот силуэт туриста-путешественника. Первый дом был на четверых. Решил попробовать формат побольше — на шестерых. В 2023 году мы построили второй, Barnhouse. В 2024 — цветные домики “Краски”. Сейчас строится уже восьмой. В семье любимое число — 13. Так что минимальная задача — 13 домов, а дальше видно будет. Но мне уже не надо каких-то глобальных бизнесов, франшиз, филиалов. Я сейчас наслаждаюсь тем, что спокойно приду на работу покрашу, как докрашу — дровишки потаскаю, потом достану газонокосилку похожу, покошу и встречу клиента», — рассказывает Вячеслав Ушаков.

На территории деревни расположены дома формата A-Frame и Barnhouse, каждый из которых находится на отдельном участке и огорождён забором. Вячеслав считает, что такой формат удобен для гостей — они ценят уединение и возможность отдыхать без соседей поблизости. По его словам, это одно из ключевых отличий от конкурентов, у которых дома часто стоят на общей территории. Эти дома рассчитаны на пары и небольшие компании. Изначально такой формат был для предпринимателя экспериментом: он понимал, что это требует больше земли и вложений, но позже убедился, что людям это нравится, и они возвращаются.

У комплекса «Краски» другая идея: на одной территории находится несколько небольших домиков. Они рассчитаны либо на одиночное размещение, либо дают возможность всей компанией собраться в общей купольной беседке, а затем разойтись по личным номерам.

«У конкурентов баня или купель сдаются по часовой оплате. А у меня фишка в чём? Я сдаю территорию, на которой есть беседка, баня, купель — всё это в полном распоряжении у клиента на весь период проживания. Я не ограничиваю по времени. Кто любит баню, может париться и вечером, и утром — никто их не ограничивает. Что касается купели, она уникальна тем, что сделана из полимерного композита — не деревянная и не железная, а своего рода голубая блестящая ванна с подсветкой под открытым небом. Её особенность в том, что она отлично сохраняет тепло. Даже если ночью температура до минус 10 градусов, при условии, что купель протоплена с вечера, она остаётся горячей до обеда следующего дня. Многие клиенты, особенно впервые приехавшие, удивляются: “Как так? Зима, а она утром ещё горячая?”. Также мы отличаемся тем, что не топим бани и купели сами. У клиентов есть видеозапись с инструкцией, как легко сделать это самостоятельно. Многие видят в этом преимущество и говорят: “Мы зашли, как будто на свою территорию, на временную дачу. Тут никто не мельтешит, никто нам ничего не топит, никто не бегает с дровами”. Летом, когда люди ходят в купальниках, им некомфортно при посторонних. В общем, это тоже наша фишка», — делится он.

В команде деревни VOKSI — 7 человек. Супруга Вячеслава, Ольга, отвечает за гостеприимство и создание уюта, а дети помогают с благоустройством территории, а также занимаются контентом и продвижением. Уборкой домов занимаются две сотрудницы, в летний период дополнительно подключаются студенты. Прачечная на аутсорсе: они сами забирают постельное бельё, стирают и возвращают чистое.

«Название нашей деревни — это тоже одна из фишек. Бывает же так, что человек придумает какое-то название, и оно становится мировым брендом. Понятно, что я не претендую на это, но искал что-то уникальное. Думаю, ну, всё равно у нас деревня. Я рад жить в деревне, мне нравится, я в город не очень люблю ездить. Поэтому деревня по определению деревня, а какая деревня? Тут пришла идея взять первые буквы имён нашей семьи. Я — Вячеслав, жена — Ольга, дети — Кристина, София и Илья. Так и получилось — деревня VOKSI», — вспоминает предприниматель.

Фото: предоставлено Вячеславом Ушаковым Фото: предоставлено Вячеславом Ушаковым

Бронирование происходит через сайт, где сразу размещены все памятки и полезная информация. После подтверждения брони Вячеслав отправляет клиенту оформленные слайды с инструкциями: что взять с собой, правила поведения, напоминание о законе о тишине — на территории категорически запрещена музыка после 22:00, а в течение дня она допускается только в фоновом режиме. Также клиент получает напоминания по заезду, правилам пользования купелью и другую важную информацию. В зависимости от предпочтений гостя, всё отправляется либо через мессенджеры, либо для удобства есть Telegram-бот, который помогает с любыми вопросами — от инструкций по технике до рекомендаций по отдыху. Во время проживания гость может зайти в бот, открыть вкладку «Чем заняться?» и найти все актуальные варианты досуга с контактами.

«В зимний период наш клиент — прежде всего турист. По статистике за последние три года примерно 50% наших гостей — из Тюмени, около 30–40% — из Екатеринбурга и области, и примерно 10% — из Тагила. Статистика ещё немного плавающая, потому что три года — это небольшой срок, но в целом так. Я понял, почему Тагила так мало. Ребята из Тюмени часто путешествуют по области во время горнолыжного сезона и бронируют заранее — за месяц, а то и два. Екатеринбург ближе, поэтому там бронируют примерно за две недели — месяц. А жители Тагила, грубо говоря, обычно решают поехать на природу в последний момент, поэтому бронируют по остаточному принципу. Также я заметил, что у людей есть желание путешествовать. Например, жители Екатеринбурга могут за полтора часа доехать до нашего региона, отдохнуть и вернуться обратно. Тагильчане, кто любит путешествовать, часто предпочитают поехать в Екатеринбург и там отдохнуть. Но летом доля клиента из Нижнего Тагила всё же выше, чем в зимний период, потому что тагильчане, увлечённые горнолыжным спортом, обычно не нуждаются в ночёвке, а жители других городов чаще выбирают комфорт с проживанием», — говорит создатель деревни.

Один из этапов конкурса «Фокус на отдых» — народное онлайн-голосование в номинации «Выбор гостей» — уже завершился. По мнению туристов, победителем стала деревня VOKSI. Вячеслав рассказал, что участие в конкурсе ему предложил НИжнетагильский центр «Мой бизнес» — и он согласился. Но оказалось, что о начале голосования никто из команды не знал: на второй день после старта один из знакомых сообщил ему, что конкурс уже идёт и другие участники активно собирают голоса. Тогда они быстро разместили информацию в соцсетях и благодаря поддержке гостей и подписчиков смогли победить.

«В любом бизнесе без трудностей не бывает. Мы столкнулись с недопониманием с некоторыми соседями. Они переживали, что тут будет шум, гам. Но я и сам этого не хочу, и такого здесь точно не будет. Поэтому у нас нет администратора — гостей заселяю либо я, либо супруга. Если меня что-то не устраивает, то я не пущу гостя. За всё время такое было один раз: поздно вечером приехали двое пьяных молодых людей, им было уже не до отдыха — это не наш клиент. Мы за спокойный, семейный, культурный отдых. Вторая история — с заездом. Мы находимся на окраине посёлка, и подъезд сюда неудобный. Уже два года хочу сделать прямую дорогу с трассы за свой счёт. Это улучшит и турпоток, и в целом доступность района для жителей деревни. Прошу у администрации координаты, но процесс затянулся — с момента последнего заявления прошёл уже год, жду ответа», — сказал Вячеслав.

В планах на будущее — продолжать благоустройство территории и сохранить доверие и симпатию гостей. Предприниматель также рассчитывает проложить новую подъездную дорогу, установить новый забор и оформить входную группу. Ещё одна идея, которая давно в планах, — организовать прокат квадроциклов.

«Радует, что культура туризма и отдыха у людей растёт. Если раньше купель считалась фишкой, то сейчас это уже как данность. Мангал — само собой, он всегда должен быть. Клиенту важно не только где отдохнуть, но и как. Поэтому нужны постоянные фишечки — уже мало просто мангала, хочется, чтобы была крытая беседка, чтобы всё было удобно и комфортно. Поэтому сейчас основной фокус на развитие своей территории, благоустройство, строительство новых домов», — рассказывает Вячеслав Ушаков.

Помимо деревни Voksi в конкурсе «Фокус на отдых» участвуют ещё четыре проекта: кемпинг «Лестория», парк-отель «Лесная», «Зелёная Поляна» и Mouse House. Торжественное награждение победителей по итогам оценки экспертной комиссии пройдёт в Нижнетагильском центре «Мой бизнес» накануне Всемирного дня туризма, 27 сентября.