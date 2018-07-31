Замглавы ФСИН извинился за пытки заключённого в ярославской колонии

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Евгений Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва» извинился перед осуждённым Евгением Макаровым, которого пытали сотрудники ярославской колонии, и пообещал, что все, кто участвовал в пытках, будут уволены.

Максименко подчеркнул, что ему стыдно за этих сотрудников ФСИН, и отметил, что уволены ещё не все виновные, но ведомство избавится от тех, кто «сами стали преступниками».

«Позиция директора ФСИН, как и всего руководства, — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира», — объяснил он.

Напомним, видеозапись пыток Макарова 20 июля опубликовала «Новая газета». На десятиминутном видео сотрудники колонии по очереди били осуждённого дубинками и кулаками и лили на него воду из ведра.

После возбуждения дела ФСИН отстранила от работы 17 сотрудников ярославской колонии. «Общественный вердикт» установил, что в пытках Макарова участвовали 18 человек. По делу задержали восемь подозреваемых.