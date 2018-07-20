«Новая газета» опубликовала жуткие кадры пыток заключённых колонии в Ярославской области (ВИДЕО)

«Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключённого с портативного видеорегистратора одного из сотрудников колонии в Ярославской области, оказавшуюся в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт».

«Мы видим просторную комнату, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате ещё не меньше десяти человек, на многих из них серая пятнистая камуфляжная форма. Они по очереди методично бьют распятого человека по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Человек глухо кричит, воет, просит о пощаде. Время от времени на голову ему льют воду из ведра», — комментирует издание происходящее на видео.

По информации «Новой газеты», на кадрах зафиксирована пытка, которой 29 июня 2017 года сотрудники ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области подвергли заключённого Евгения Макарова. Причиной, по словам самого осуждённого, стал конфликт из-за выброшенного при обыске камеры сотрудниками ФСИН письма.

По словам юриста «Общественного вердикта» Ирины Бирюковой, после пыток Макаров не мог встать на ноги, ходил под себя кровью.

«Гематома под правым глазом, ссадина на подбородке округлой формы, в левом глазу лопнули сосуды, глаз красный, шишка слева на голове над глазом; на обеих руках порезы от наручников <…>, левая нога от колена и вниз до пятки желтовато-синего цвета, на самом колене — гематома красно-жёлтого цвета округлой формы радиусом около 10 см, на ступне снизу лопнула кожа, имеется незажившая ссадина красного цвета без верхнего слоя кожи, гноится правая нога, опухшая от колена до пятки, на ступне лопнул кожный покров. <…> Не может длительное время сидеть, на ноги наступать не может…» — отмечено в протоколе осмотра осуждённого.

Адвокаты «Общественного вердикта» настаивают на наказании всех участвовавших в пытках сотрудников колонии, а также экс-начальника колонии Дмитрия Николаева, его зама Игита Михайлова и начальника по воспитательной работе Александра Диева.

Внимание ИК-1 привлекла после того, как о происходящем в ней рассказали осуждённые по «болотному делу» Иван Непомнящих и Дмитрий Ишевский. По их словам, в колонию регулярно заходит ОМОН и бессистемно избивает всех заключённых «в воспитательных целях». В ШИЗО там не кормят, неделями держат людей на хлебе и воде, сильно активных подвергают пыткам.