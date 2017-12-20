Закон о СМИ-иноагентах может коснуться блогеров

Законопроект о СМИ-иноагентах может затронуть и блогеров, если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого пишет «Интерфакс».

По словам Толстого, согласно внесённому в Госдуму законопроекту, если физическое лицо приравнено к СМИ и получает иностранное финансирование, «при этих двух условиях физлицо в соответствии с законопроектом может быть признано иноагентом».

«Но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона», — добавил вице-спикер.

Напомним, законопроект был внесён сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатами Госдумы Петром Толстым и Леонидом Левиным. Иностранными агентами в России уже признаны девять СМИ, в том числе «Радио Свобода» и «Голос Америки».