Зачем тагильчане переводят детей на дистанционное обучение и платят за это десятки тысяч рублей?

Пока многие родители пытались откреститься от дистанционного образования, некоторые тагильчане переводили своих детей в платную онлайн-школу на постоянную основу. О преимуществах и недостатках интернет-образования, о том, как проходят занятия и сколько это стоит, мы узнали у родителей, чьи дети учатся онлайн.

Отметим, что найти семьи из Нижнего Тагила для этого материала было сложно, наш журналист смогла пообщаться только с двумя матерями, которые поддерживают дистант.

Почему тагильчане переводят своих детей на дистант?

Татьяна Дербышева перевела в онлайн-школу двух своих детей 10 и 15 лет в октябре 2020 года. И ничуть не жалеет об этом решении.

«Когда началась пандемия, все перешли на дистанционное обучение. Я видела, что детям обучение даётся сложно, и в принципе наше образование не было к этому готово. Это был треш: дети целыми днями сидели за компьютером, выполняя задания. Они выполняли и классную работу, и домашнюю работу самостоятельно. Эта была сильная нагрузка, я видела, что они очень устают, и начала искать альтернативные варианты», — рассказала Татьяна.



Фото из семейного архива Татьяны Дербышевой / Татьяна на прогулке с мужем и сыновьями



Также многие родители переводят детей на постоянную дистанционку из-за частых переездов и болезней. Например, тагильчанка Олеся Лебедева перевела свою дочку на дистант по второй причине.

«Если ребёнок болеет и не может посещать занятия очно, то начинаются пропуски, ребёнок не усваивает информацию так, как её дают в школе. А значит, по выходу с больничного приходится вникать с большей силой. Опять же, это время», — рассказала мама шестиклассницы Олеся Лебедева.



Фото из семейного архива Олеси Лебедевой / Олеся Лебедева со своей дочкой Кариной



Сколько стоит онлайн-образование?

«Всё зависит от выбора школы, а также от тарифного плана. Смотря какой набор услуг интересует. В нашем случае выбран самый дешёвый. И на мой взгляд, если посчитать все затраты, чтобы собрать ребёнка в школу, а также траты в течение всего учебного года, то по деньгам мы нисколько не проигрываем», — рассказала Олеся.

Женщина записала ребёнка в дистанционную школу имени Лобачевского и заплатила за год обучения 26 400 рублей, то есть в месяц обучение обходится семье почти в 3000 рублей. На сайте указаны и тарифы дороже, в них входят встречи с психологом, поддержка кураторов и другие дополнительные услуги. Самый дорогой тариф обойдётся родителям в этой школе в 88 тысяч рублей.



Скриншот образовательной платформы externlobach.ru / Тарифные планы



Татьяна перевела детей в онлайн-школу «ИнтернетУрок», где платит 5500 рублей в месяц за обучение одного ребёнка. По её словам, это стоит того: дети могут приступить к занятиям в то время, когда им удобно, материал рассказывается доступным языком. А также женщине не приходится вставать в 7 утра, чтобы отвезти сыновей на учёбу.



Скриншот образовательной платформы «ИнтернетУрок» / Тарифные планы



В интернете мы нашли порядка 20 официальных онлайн-школ. Многие из них работают примерно по одной системе.

Как проходит обучение?

Родители самостоятельно подбирают своим детям методику обучения, исходя из финансовых возможностей и предпочтений. Некоторые выбирают форму обучения, где учитель непосредственно общается с учеником, а кто-то выбирает для детей вариант просмотра готовых видеоуроков.

«На платформе, где мы занимаемся, есть запись, которую ребёнок смотрит. Также у детей есть чат с учителем, где ребёнок задаёт вопросы. Учителя проверяют домашнее задание, комментируют и оправляют проверенную работу обратно, чтобы ребёнок посмотрел, где и какие ошибки он допустил», — поделилась Татьяна.

Обычно видеоурок длится 8–15 минут, после ученик делает проверочную работу по пройденному материалу, закрепляя полученные знания.

«Всё ёмко и понятно. Нет такого, что они мусолят одно и то же. Если что-то непонятно, мы обращаемся к дополнительным материалам или в библиотеку. Также можем просмотреть информацию в учебнике. В принципе, интернет сейчас полон информации», — отмечает мама двух детей Татьяна Дербышева.

За неделю до каникул, которые здесь есть, как и в любой школе, происходит срез знаний по всем пройденным материалам. Если ребёнок не сдал контрольную работу, ему ставят двойку. В некоторых онлайн-школах пересдать не сделанную вовремя контрольную работу можно только за дополнительную плату. Но, по словам наших собеседниц, сами они с таким не сталкивались, ведь во время онлайн-обучения у их детей развивается самодисциплина и они сдают все проверочные работы в срок.

«Главное в данном виде обучения — это не получить оценку, а усвоить материал именно так, как это удобно ребёнку. Ну а оценка — это лишь последствие», — считает Олеся Лебедева.

Скриншот из онлайн-школы / Дочка Олеси Лебедевой занимается на платформе «Якласс»: там детям ставят оценки и выдают домашнее задание. Скриншот из онлайн-школы / Дочка Олеси Лебедевой занимается на платформе «Якласс»: там детям ставят оценки и выдают домашнее задание. Скриншот из онлайн-школы / Дочка Олеси Лебедевой занимается на платформе «Якласс»: там детям ставят оценки и выдают домашнее задание.

Женщина отмечает, что тетрадка на занятиях практически не требуется. Ребёнок сам решает, что записать, а что нет. Часто школьнику на время обучения достаточно телефона.

«В онлайн-обучении нет строгих правил. Есть только мотивация. К примеру, после качественно сделанных уроков мы разрешаем ребёнку посидеть два часа в интернете или делаем денежное поощрение», — рассказала Олеся.

При этом после окончания онлайн-школы ученикам, как и всем выпускникам, предстоит сдать ОГЭ и ЕГЭ, но уже в офлайн-формате. После успешной сдачи экзаменов ребёнку выдадут аттестат государственного образца.

А как же социализация?

За социализацию двух сыновей Татьяна Дербышева не переживает: у детей много друзей, с которыми они общаются в дополнительных кружках и секциях. По её словам, старшему сыну, который сейчас обучается в 9-м классе, онлайн-школа нравится больше, чем обычная: подросток нашёл своих виртуальных одноклассников в соцсетях и теперь общается с ними по интернету. Младшему ребёнку тоже нравится дистант. Но Татьяна всё-таки задумывается о переводе десятилетнего сына в местную очную школу «Подсолнухи», где дети обучаются до 5-го класса. Но пока она только думает об этом.

Также родители отмечают, что в онлайн-школе травля детей исключена.

«У ребёнка нет психологических проблем, которые обычно возникают в школах», — считает Олеся Лебедева.

Сейчас мало родителей, готовых перевести своих детей полностью на дистант. Но Татьяна и Олеся уверены, что через несколько лет онлайн-образование будет пользоваться спросом и детей, обучающихся в онлайн-школах, будет намного больше.