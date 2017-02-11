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15 Фев 2017 12:56 | Метки: Новости

Забайкальский чиновник назвал Керченский мост причиной заморозки строительства новых дорог в России

Глава управления дорог Забайкалья Евгений Присташ заявил, что строительство Керченского моста стало причиной заморозки практически всех проектов по строительству новых дорог в России, передаёт «Забмедиа». 

По его словам, в Забайкалье было отложено строительство пяти новых объектов, потому что в стране не хватает на них денег.

«Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят. За счёт того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России», — сказал Присташ.

Он также отметил, что ранее уже случались подобные ситуации. В пример Присташ привёл организацию Олимпиады в Сочи и строительство моста на остров Русский.

Напомним, мост через Керченский пролив начали строить в апреле 2015 года. Он соединит Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта составит около 228 миллиардов рублей. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: kerch-most.ru

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