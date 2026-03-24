За драку учеников школа № 55 Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей

Дзержинский районный суд рассмотрел гражданское дело, по иску прокурора в интересах несовершеннолетних, к школе № 55 о взыскании компенсации морального вреда. Причиной обращения в суд стал конфликт между учащимися. Во время одного из инцидентов школьник применил физическую силу к двум ученицам. Суд установил, что конфликт имел обоюдный характер, и в некоторых случаях сами потерпевшие провоцировали столкновения.

Иск был предъявлен к школе, несущей ответственность за безопасность учащихся, поскольку инциденты произошли в учебное время. В ходе судебного разбирательства стороны предложили заключить мировое соглашение. Согласно его условиям, школа обязалась выплатить по 20 тысяч рублей компенсации морального вреда на каждого ребёнка.

Суд признал условия мирового соглашения законными и не нарушающими права сторон и других лиц, утвердив его и прекратив производство по делу. Определение суда вступило в законную силу.