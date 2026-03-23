Хакеры начали взламывать умные колонки для слежки за пользователями

Мошенники начали взламывать умные колонки и голосовые помощники для слежки за пользователями, сообщает Telegram-канал Ленинградский Cyber-страж.

Определить взлом бывает непросто, но есть несколько признаков которые помогут распознать атаку хакеров. Прежде всего об этом может говорить самопроизвольная активация колонки (включается музыка, делаются звонки или совершаются действия, которые вы не запрашивали). Также о действиях мошенников может свидетельствовать появление «левых» устройств.

Если возникло подозрение, что колонку взломали, эксперты советуют отключить устройство от питания или интернета, поменять пароль от аккаунта, к которому привязана колонка, использовать сложный, уникальный пароль, проверить список подключённых устройств и удалить всё, что покажется подозрительным или незнакомым и обновить прошивку и приложения до последних версий.