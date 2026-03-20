Вонь, антисанитария и нелегалы. Тагильские силовики нагрянули на овощебазы, с которых продукты попадают на столы местных ресторанов (ВИДЕО)

Сотрудники правоохранительных органов совместно с дружиной «Русской общины» провели рейд на овощебазах на улице Индустриальной и Красном Камне. Как сообщается на официальной страничке общественной организации, в ходе оперативных мероприятий были выявлены не только нарушения в сфере миграционного законодательства и воинского учёта, но и грубые нарушения санитарных и пожарных норм при производстве продуктов питания.

На видео видно, что условия, в которых заготавливаются и хранятся мясо и овощи, далеки от идеальных. Здесь же обнаружились и накладные, по которым становится понятно, что продукты предназначались в известные тагильские рестораны и гриль-бар.