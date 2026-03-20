В России с 1 апреля будет запрещено изменять стоимость товара при оплате в рассрочку

В России с 1 апреля 2026 года будет запрещено изменять стоимость товара при оплате в рассрочку, поскольку вступает в силу федеральный закон № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Согласно закону, теперь стоимость товара при покупке в рассрочку должна быть такой же, как при оплате сразу. До этого нововведения продавцы могли устанавливать разные цены — ниже при полной оплате и выше в случае приобретения товара в рассрочку.

Для беспроцентной рассрочки устанавливаются предельные сроки: с 1 апреля 2026 года максимальный срок составит полгода, а с 1 апреля 2028 года — не более четырёх месяцев.