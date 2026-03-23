В Нижнем Тагиле одни из самых дешёвых квартир среди крупных городов России 

Самая низкая стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости в России зафиксирована в Нижнем Тагиле и Орске Оренбургской области. Такие данные предоставили аналитики «Яндекс Недвижимости» агентству ТАСС.

Минимальная медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке зафиксирована в Орске и составляет около 1,9 млн рублей. В Нижнем Тагиле однокомнатные квартиры стоят в среднем 2,4 млн рублей. В Балаково (Саратовская область) их цена составляет около 2,6 млн рублей, в Комсомольске-на-Амуре — примерно столько же, а в Коврове (Владимирская область) медианная стоимость также достигает около 2,6 млн рублей.

К числу наиболее доступных локаций относятся Новая Усмань (Воронежская область), где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет около 3,8 млн рублей, Невинномысск (Ставропольский край) — 4 млн рублей, и Дядьково (Рязанская область) — 4 млн рублей.

Если рассматривать города с населением более 500 тысяч человек, то минимальные цены уже немного выше. Среди крупнейших городов наименьшую медианную стоимость однокомнатной квартиры отмечают в Оренбурге (4,3 млн рублей), Ульяновске (4,5 млн рублей), Ставрополе (4,5 млн рублей), Ярославле (4,6 млн рублей) и Рязани, где медианная стоимость составляет примерно столько же.

Среди городов-миллионников на вторичном рынке наиболее доступные однокомнатные квартиры представлены в Волгограде — около 3,9 млн рублей. Далее следуют Челябинск и Омск, где медианная стоимость составляет примерно 4,1 млн рублей, а также Воронеж — около 4,5 млн рублей. Замыкает пятёрку наиболее доступных миллионников Пермь, где однокомнатные квартиры на вторичном рынке стоят в среднем около 4,7 млн рублей.