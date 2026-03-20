Тагильские выходные топ-6: чай со стихами, славное море Урал, классический концерт к 90-летию «Уралвагонзавода», семейный рок-подряд и волейбол

О том, чем заняться с 20 по 22 марта
После вступления в силу закона о переименовании английских вывесок на русские, владелица салона красоты Beauty Анжела Генриховна Миллер не только сменила название заведения на «Красота», но, на всякий случай, поменяла и собственное имя. Теперь её зовут Ангелина Геннадьевна Мельникова. Ну а у нас наступила весна — самое время выйти из зимней спячки и активно провести выходные. А поможет вам в этом наша традиционная подборка интересных мероприятий.
Творческая встреча «Чай со стихами» с тагильской поэтессой Екатериной Богдановой (12+)
20 марта в 17:00
в Культурном центре «Дом Окуджавы»
«Чай со стихами» – это встреча для тех, кто ценит живое слово, искренние эмоции и общение. Участников будут ждать согревающие строки, душевные разговоры и ароматный чай. Вход свободный, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.
Экологический праздник (6+)
21 марта с 13:00 до 15:00
в Музее природы и охраны окружающей среды
Организаторы приглашают отправиться в настоящее путешествие от древности до наших дней. Вы узнаете, почему Урал когда-то был морем и кто водится в местных реках. Гостей ждут увлекательные мастер-классы и интерактивные зоны. Все активности будут работать одновременно с 13:00 до 15:00 — вы сможете попробовать себя в каждом направлении. Стоимость билета: дошкольники — 170 рублей; школьники, студенты, пенсионеры — 300 рублей; полный билет — 370 рублей.
Концерт «Весна на БиС» (6+)
21 марта в 17:00
во Дворце культуры имени И.В.Окунева
Весенний классический концерт к празднованию 90-летия «Уралвагонзавода». В программе: народный ансамбль скрипачей Vi-style, образцовая студия классического танца «Прима-арт». Гости концерта: артисты детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова и вокальный ансамбль Bellissimo. Цена билета: 210 рублей.
Игры с аниматором для детей (0+)
21 и 22 марта с 16:00 до 18:00
в ТРЦ «Депо»
Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 21 марта маленьких гостей ждёт встреча с Барби и Кеном и шарик шоу, а 22 марта — Маша и Медведь и шоу гигантских мыльных пузырей.
Волейбольный матч «Уралочка-НТМК» против «Заречье-Одинцово» (0+)
21 марта в 17:00 и 23 марта в 18:00
в «Металлург-Форуме»
Свердловские волейболистки проведут полуфинальные игры чемпионата России на домашней площадке с командой из Московской области. Вход свободный.
Выступление рок-группы «The Семейный Подряд» (18+)
21 марта в 20:00
в баре «Гора»
Рок-группа, состоящая из членов одной семьи: мама, папа, дочь, сын. Участники исполняют классический рок 60-70-х годов. Цена билета: 400 рублей.