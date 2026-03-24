За три часа сотрудники ФСБ выявили в Свердловской области 10 потенциальных диверсантов, используя Telegram-бот

УФСБ России по Свердловской области провело операцию в Telegram, в ходе которой за три часа выявило 10 человек, готовых совершить диверсию за крупное вознаграждение. Ещё 80 уральцев согласились стать наркокурьерами, сообщила представитель ведомства Елена Докучаева в эфире ОТВ.

«Мы проводили социальный эксперимент, когда мы, как ФСБ, разместили сами объявления, подобные тем, которые размещают кураторы, с предложением лёгких денег. Людям предлагалось перейти в анонимный Telegram-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку “старт”», — рассказала Елена Докучаева.

На первом этапе людям сообщили об анонимности общения и предложили заработок «не совсем законным путём». 40 человек сразу вышли из чата. Оставшимся предложили несколько вариантов работы, включая курьерскую доставку наркотиков и диверсии. За сумму до 3 млн рублей предлагалось вывести из строя объекты инфраструктуры. 56 человек отказались от этого предложения, но 10 уральцев согласились.