В Нижнем Тагиле водитель КамАЗа выгрузил строительные отходы прямо в жилом районе

В прошедший четверг, 19 марта, на улице Ермака местные жители заметили большегруз, который вывалил гору отходов недалеко от школы № 71.

Как сообщил очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил», на пустое место возле жилых домов на Лебяжке КамАЗ приехал выгружать битый шифер и другой строительный мусор, устроив несанкционированную свалку. При попытке выяснить у водителя основания для складирования отходов в неположенном месте, мужчина ответил, что понимает ситуацию, однако эту точку ему указало начальство.

«Какой-то “умник”, решив сэкономить на вывозе и утилизации строительных отходов, организовал несанкционированную свалку, по сути, прямо в жилой зоне. И так город не отличается экологией и чистотой, а тут прямо в жилом секторе такое творится», — говорит очевидец произошедшего.

Отметим, что за сброс отходов вне объектов размещения отходов грозит штраф, а в случае причинения вреда здоровью человека или окружающей среде в результате нарушения правил обращения с опасными отходами может грозить и уголовная ответственность.

Оперативный комментарий от пресс-службы администрации Нижнего Тагила получить не удалось.