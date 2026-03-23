В России отмечен взрывной рост вирусных атак с помощью ИИ

В России в 2026 году число обращений, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения (ВПО), выросло в 7,7 раза по сравнению с прошлым годом. Взрывной рост связан с активным использованием злоумышленниками технологий искусственного интеллекта, которые позволяет быстрее создавать уникальные вирусы, а также с ростом уязвимостей в корпоративных сетях, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным проекта «Доменный патруль» с 1 января по 10 марта 2026 года регистраторам было направлено 7778 обращений о распространении ВПО в Рунете. Главная цель атак — получить доступ к устройству пользователя. После его заражения злоумышленники могут похищать личные данные, проникать в банковские приложения и даже полностью контролировать аппарат.

Чаще всего вирусы распространяются через фишинговые страницы популярных брендов и ботов в Telegram, многие атаки нацелены на Android-устройства.