«Мне важно делать что-то своё, не оглядываясь на чужое мнение». Тагильчанка ушла с завода, стала тату-мастером и завела свой блог

На прошлой неделе по социальным сетям разлетелось видео девушки-блогера из Нижнего Тагила Ольги Косяк, на котором подвыпивший мужчина пытается оплатить покупку в супермаркете ключом от домофона. Редакция АН «Между строк»решила пообщаться с автором ролика и узнать больше о творческой тагильчанке.

Оказалось, что не так давно девушка кардинально изменила свою жизнь: бросила стабильную работу на заводе и стала тату-мастером. Одновременно Ольга начала вести блог в социальных сетях, куда выкладывает юмористические видео на актуальные темы.

По образованию девушка — специалист в сфере промышленного инжиниринга сварочного оборудования с правом преподавания. Эту специальность она получила в екатеринбургском РГППУ, до этого окончив Нижнетагильский горно-металлургический колледж на машиниста крана металлургического производства. Несмотря на техническое образование, Оля признаётся, что всегда хотела заниматься творчеством.

«Это технические профессии , но по характеру и образу жизни больше всего тянуло к творческим делам или работе с людьми. Я работала на НТМК — сначала контролёром по приёмке чёрных металлов, потом машинистом крана металлургического производства. В общей сложности на кране отработала около четырёх лет. Но довольно быстро поняла, что это не моё: началась рутина, и мне стало неинтересно», — рассказала блогер АН «Между строк».

Тогда девушка начала искать себя. Сначала Оля решила заняться изготовлением тортов и завела кулинарный блог, однако вскоре поняла, что кондитерское производство не для неё. В 2019 году она хотела попробовать себя в мыловарении, которое тогда было популярным. Однако всё изменилось, когда она увидела объявление своего тату-мастера, у которого сама делала татуировки (сейчас их у девушки уже более 25 штук), о наборе на обучение.

«В то же время мой мастер по татуировкам выложил информацию, что будет обучать тату-мастерству. Я поняла, что мне нужно попробовать, тем более у меня должен быть вскоре день рождения, и я сделала себе подарок, купив обучение», — поделилась Оля.

После прохождения курса тагильчанка сняла небольшое помещение и приступила к работе. Первое время она совмещала новую деятельность с работой на заводе — почти три года, прежде чем полностью уйти в тату-индустрию. Сейчас татуировки для Оли являются её основным источником дохода. По словам девушки, заработок нестабилен и зависит от сезона и других факторов, но в среднем начинается от 100 тысяч рублей в месяц. За почти 6 лет работы у неё сформировалась широкая клиентская база.

«В основном у меня уже есть определённый контингент клиентов: в основном девушки молодые —18-35, и парни — 18-30 лет. Бывают и взрослые (45+), чьи-то родители по рекомендации. А по характеру все разные, конечно, у всех разные занятия и виды деятельности. Кто-то дотошный , кто-то больше доверяет мне как мастеру и насмотренности. Работа каждая индивидуальна, и я даже бывает отказываю клиенту, если мне не нравится его идея или эскиз. В таких случаях я чаще всего либо предлагаю свои варианты, либо другого мастера. Забивала и лицо пару раз, но это редкость», — говорит тату-мастер.

Помимо основной работы, девушка развивает и свой блог в социальных сетях, в котором она публикует не только свои работы, но и развлекательный контент на разные темы, в том числе касающиеся жизни в Нижнем Тагиле. Часто в её блоге можно встретить видео о её необычном автомобиле, о личной жизни и наблюдения за людьми вокруг. При этом, по её словам, она не стремится к сложному продакшену. Главная идея её контента — показывать реальность без масок, но при этом делать её ярче.

«Видео могут “залететь” любые. Я не особо заморачиваюсь со съёмкой — это требует много времени и сил. У меня всё проще. Людям интересно наблюдать за чьей-то жизнью, особенно если она отличается от привычной», — делится Оля с АН «Между строк».

Как признаётся тату-мастер, несмотря на то, что близкие в основном привыкли к её деятельности, есть и разногласия. По мнению матери Оли, её образ жизни — не тот, который бы ей хотелось видеть у дочери.

«Близкие уже привыкли к тому, что я занимаюсь тату. Но разногласия с матерью у меня были всегда, как и сейчас. По её мнению, я живу неправильно — не как все. Но я и не хочу жить как все. Мне важно делать что-то своё, не оглядываясь на чужое мнение», — отметила девушка.

О своём блоге она родственникам не рассказывает, говорит, что они не интересуются социальными сетями и придерживаются других взглядов на жизнь. Поддержку девушка находит в самой себе и в друзьях, которые также помогают в съёмках контента. Сейчас Оля Косяк продолжает развиваться и как тату-мастер, и как блогер. Она ищет новые источники вдохновения для своих работ и видео. А главная цель её деятельности — не просто зарабатывать, а реализовывать себя, быть искренней и делать то, что нравится.