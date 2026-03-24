В Нижнем Тагиле полиции пришлось вскрывать дверь в квартиру пенсионера для оказания ему медицинской помощи  

Сегодня, 24 марта, в Нижнем Тагиле сотрудникам полиции пришлось вскрывать дверь в квартиру пенсионера, чтобы медики смогли оказать ему помощь.

Инцидент произошёл в доме № 37 на улице Газетной. По данным АН «Между строк», пожилой мужчина упал в своей квартире и ему потребовалась медпомощь. Вероятно, на помощь пришёл неравнодушный сосед, который и вызвал скорую помощь и полицию, поскольку дверь в квартиру была заперта. Прибывшие на место медики скорой помощи установили, что у мужчины было пониженное артериальное давление, что, предположительно, и стало причиной падения.