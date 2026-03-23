«Природа “недоливает” Свердловской области». Глобальное потепление привело к катастрофической нехватке осадков в регионе

За последние 30 лет в Свердловской области сильно сократилось количество осадков, в отдельных её регионах нехватка дождя и снега приняла катастрофический характер.

«Данные за последние 30 лет показывают, что в связи с изменением климата природа “недоливает” Свердловской области. На севере региона осадков достаточно, но в целом по области их стало меньше. А на юге региона цифры ужасающие. Там поверхность за 30 последних лет недополучила 1,5 тонны воды на квадратный метр в сравнении с предыдущими 30 годами. Это значит, что меньше воды получают и растения, и реки — наши источники пресной питьевой воды», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов на пресс-конференции в ТАСС-Урал, посвящённой Всемирному дню метеорологии.

По словам учёного, уменьшение количества осадков связано с изменением климата и глобальным потеплением, которые проявляются и в Свердловской области. Так, температура воздуха в регионе постепенно повышается.

«По всей Свердловской области температура воздуха на высоте двух метров (это стандартный параметр) в среднем увеличилась, нигде не похолодало. За 30 лет потепление произошло на 1–1,15 градуса ℃. Но в более длительном периоде температура повысилась на 2 градуса ℃, то есть вышла за пределы, которые для глобальной температуры уже являются угрожающими и необратимыми», — отмечает эксперт.

Климатологи предупреждают, что при повышении глобальной температуры на 2 ℃ по сравнению с доиндустриальной эпохой происходят необратимые изменения: умирают кораллы, исчезают виды растений и животных, которые не успевают адаптироваться к быстрым климатическим изменениям. Кроме того, быстрее тают ледники (в том числе горные льды, питающие реки, которые без льда истощаются), повышается уровень моря и вероятность затопления островных государств и прибрежных зон. Также увеличивается частота экстремальных засух и лесных пожаров.