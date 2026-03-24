В Верхней Салде осуждён гастролёр из Нижнего Тагила за кражу и грабёж

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого Анара Назарова. Он признан виновным в краже и грабеже, совершённых в 2025 году.

По данным следствия, в июле Назаров вместе с другом прибыл в Верхнюю Салду из Нижнего Тагила для совершения краж. Во время прогулки по городу он заходил в подъезды жилых домов в поисках ценных вещей. В одном из подъездов на улице Спортивной Назаров увидел велосипед марки Actiwell Inspire и угнал его.

Затем, катаясь на украденном велосипеде по улице Воронова, Назаров отобрал у девушки сотовый телефон марки Infinix и скрылся. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, составил более 6500 рублей. В ходе ОРМ велосипед был возвращён владельцу, а телефон Назаров успел продать. На судебном заседании Назаров заявил, что страдает наркотической зависимостью и похитил имущество, чтобы купить запрещённые вещества.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Назарову назначено наказание в виде полутора лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить потерпевшей стоимость похищенного телефона.

Приговор не вступил в законную силу.