«Блатные» автономера можно будет официально купить через Госуслуги

Номера для автомобилей с определённым сочетанием букв и цифр можно будет официально зарезервировать через Госуслуги. Правительство РФ поддержит соответствующий законопроект, разработанный фракцией «Новые люди», пишет «Коммерсантъ». По предварительным подсчётам, нововведение принесёт бюджету 25 млрд рублей в год.

Порядок резервирования и размер платы за услугу установит ГАИ. По мнению авторов инициативы, отсутствие в России законной возможности приобрести «красивый» или, как нередко говорят, «блатной» номер, породило «теневой рынок комбинаций номерных знаков».

Они отмечают, что в РФ давно существуют аукционы по продаже таких номеров, цены на которые могут достигать нескольких миллионов рублей. Депутаты рассмотрят поддержанный правительством законопроект в весеннюю сессию.