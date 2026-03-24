Автоновости

«Блатные» автономера можно будет официально купить через Госуслуги

24.03.2026 11:31
Номера для автомобилей с определённым сочетанием букв и цифр можно будет официально зарезервировать через Госуслуги. Правительство РФ поддержит соответствующий законопроект, разработанный фракцией «Новые люди», пишет «Коммерсантъ». По предварительным подсчётам, нововведение принесёт бюджету 25 млрд рублей в год. 

Порядок резервирования и размер платы за услугу установит ГАИ. По мнению авторов инициативы, отсутствие в России законной возможности приобрести «красивый» или, как нередко говорят, «блатной» номер, породило «теневой рынок комбинаций номерных знаков». 

Они отмечают, что в РФ давно существуют аукционы по продаже таких номеров, цены на которые могут достигать нескольких миллионов рублей. Депутаты рассмотрят поддержанный правительством законопроект в весеннюю сессию.

Copyright
Telegram mstrok.ru