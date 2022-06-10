За 2 дня 71 нарушение. В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проверили безопасность общественного транспорта 

В Нижнем Тагиле с 7 июня сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Пристальное внимание полицейские уделяют не только водителям автобусов, но и должностным лицам, выпускающим на маршрут транспортное средство с нарушениями. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, выявлено немало серьёзных нарушений на самых востребованных городских маршрутах.

За 2 дня сотрудники Госавтоинспекции проверили 209 автобусов городского и пригородного маршрутов и выявили 71 нарушение. Самыми популярными были неиспользование ремней безопасности во время движения — 17 случаев, управление неисправным транспортным средством — 12 зарегистрированных фактов, в 10 случаях нарушались правила пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами и аварийной сигнализацией, нарушались правила перевозки людей 9 раз.

Так, во время рейда полицейские остановили пассажирскую «Газель», которой управлял 60-летний мужчина. Он осуществлял перевозку пассажиров с неисправным рулевым управлением. Водитель имеет стаж вождения категории D более 25 лет. За последний год он 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 4 из них — за управление пассажирским транспортом с техническими неисправностями.

Водитель был отстранён от управления данного транспортного средства, «Газель» сотрудники ГИБДД поместили на специализированную стоянку до устранения неисправностей. Также полицейские выехали на предприятие перевозчика и составили административные материалы на механика, который допустил выпуск на линию неисправной «Газели».

Как отметили в ведомстве, выявление нарушений осуществлялось и методом скрытого контроля, когда фиксация производилась сотрудниками ГИБДД на автомобиле, который не имеет специального цветографического обозначения.