Юридические риски блогеров. Директор по развитию Группы компаний «Левъ&Левъ-Аудит» Арсений Артюх расскажет о юридической особенности ведения блогерской деятельности

В среду, 18 сентября, на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт бесплатный прямой эфир «Юридические риски блогеров: кейсы и рекомендации» (16+). Его проведёт директор по развитию Группы компаний «Левъ&Левъ-Аудит» Арсений Артюх. На практикуме спикер расскажет о том, как вести бизнес прозрачно, защитить свой авторский продукт от сливов и копирования и самому не нарушать интеллектуальные права. А также он затронет тему оформления сотрудников, маркировки рекламы и объяснит, что нужно знать о свободе слова в интернете и какова возможная юридическая ответственность. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Арсением и узнали о юридических особенностях ведения блогерской деятельности.

1. Должен ли блогер быть зарегистрирован как ИП или самозанятый?

Само по себе состояние блогерства или занятие блогерской деятельностью не предполагает обязательного получения статуса ИП или самозанятого. Но как только мы говорим о том, что блогер начинает генерить деньги, то он должен их официально принимать, проводить и уплачивать с них налоги. Поэтому если автор получает доход, то, конечно, он должен быть либо ИП, либо самозанятым. Лимита по зарабатыванию денег для индивидуального предпринимателя не существует, а самозанятые имеют лимит 2 млн 400 тысяч рублей в год.

2. Какие юридические риски связаны с деятельностью блогеров?

Широкий вопрос, на него сложно дать точный ответ, потому что деятельность блогера мало чем отличается от любой другой. Нарушить закон можно где угодно, как и в жизни без блогерской деятельности. Например, неуплата налогов. Это может сделать и любой другой индивидуальный предприниматель, акционерное общество, предприятие. Поскольку блогеры занимаются рекламой, они могут попасть на нарушение в части рекламирования чьих-то товаров и услуг. Такие риски могут быть. Важно просто следовать нормам закона, каких-то особенных, специфических вопросов регулирования нет.

3. Как блогеры могут защитить свои авторские права?

Очень много разных вариантов, на что могут распространяться авторские права. Например, если блогер стал раскрученным, у него есть какой-то свой бренд, под которым он работает и который ему дорог, приносит аудиторию, деньги, или он как-то может монетизировать этот бренд в мерч или ещё куда-то, тогда нужно зарегистрировать права на такой товарный знак. Это происходит через подачу заявления и прохождение экспертизы в Роспатенте. В общем-то, каждый вменяемый и уважающий себя бизнес должен иметь свой зарегистрированный товарный знак. Просто в целях повышения стоимости своего дела и в целях защиты своих интересов против третьих лиц. Но блогеры бывают разные, некоторые могут создавать какой-то ценный креатив: фото, видео, музыку, сценические постановки, изображения и другое. Любой результат творческой и интеллектуальной деятельности является авторским. И у автора продукта есть свои юридические права. Например, он может запретить другим лицам, которые копируют или используют такой контент, это делать либо потребовать денежной компенсации как в досудебном порядке, так и через суд.

4. Какие законы регулируют деятельность блогеров в России?

Отдельного закона по блогерам не существует, здесь действуют общие законы: Гражданский кодекс, Налоговый кодекс в части экономической деятельности, регистрации индивидуального предпринимателя и совершения сделок. А также отдельные отраслевые законы: например, о рекламе. В целом блогерская деятельность не является лицензируемой. Каких-то специальных разрешений, допусков не требуется, поэтому на текущий момент регулирование общее.

5. Какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства блогерами?

Отдельных штрафов для блогеров не существует. Скорее, надо говорить не о них, потому что штраф — это такая санкция, которая накладывается государством или правоохранительными органами, судами за нарушение каких-то правил, сформированных государством. Тут можно вести речь об общей гражданской правовой ответственности, об экономической ответственности, когда блогер, может быть, сам неправомерно использует какие-то материалы, наносит вред репутации или урон кому-то, и тогда на него могут подать иск в суд и взыскать разные суммы компенсаций, денежных средств, убытков. То есть в случае каких-то некрасивых действий со стороны блогера.

6. Как блогеры могут избежать конфликтов с рекламодателями и партнёрами?

Вопрос навряд ли носит юридический характер. Скорее, это навыки коммуникации, выстраивания бизнеса, некое позиционирование и талант делать рекламу. В любом случае, когда блогер вступает в договорные отношения по рекламе с рекламодателем, нужно очень чётко прописывать в договоре, в приложении к нему, в техническом задании то, что вы хотите как блогер увидеть. Здесь всё должно быть чётко, и авторы блога не должны пренебрегать юридической чистотой всего того, что они делают. Мало у каких блогеров есть юристы на сопровождении из-за желания сэкономить или из-за низкой общей юридической грамотности. Но когда дело доходит до конфликта, юристы всегда становятся необходимыми. Конечно, лучше их привлекать заранее, чтобы до конфликтов не доходило. Поэтому все юридические тонкости, на которые мы, как правило, закрываем глаза и думаем, что это с нами не случится, вылазят в неприятный момент и выходят потом в копеечку. Но точно не нужно искать юристов по рекламе, по каким-то внешним признакам, потому что серьёзные юридические фирмы, компетентные команды, которые умеют работать качественно, конфиденциально, честно и добросовестно, не рекламируются в интернете. Они в рекламе не нуждаются. Не нужно выбирать компанию из первых пяти в поиске, лучше всегда действовать по рекомендации, спросить знакомых. Если вам порекомендовали команду правозащитников или юриста, которые хорошо отработали, то это лучшая реклама. Как показывает практика, внешней рекламой занимаются компании, которые набирают клиентов и потом не очень хорошо с ними работают. Не знаю почему, но так складывается практика.

7. Какие в ближайшем будущем ожидаются тенденции и изменения в законодательстве, которые могут повлиять на деятельность блогеров?

Есть общий тренд, такой ползущий, идущий, о повышении контроля государства в различных сферах. Я думаю, что в этом смысле регулирование будет становиться более конкретным, сложным и более внимательным, в том числе к деятельности блогеров. Тут важно понимать, что если блогер занимается каким-то общественно-политическим контентом, то над ним, как дамоклов меч, будет сверкать история про иноагентство, потому что она достаточно политизированная, неконкретная и очень сложно прогнозируемая. Хотя, на самом деле, все всё понимают, а многие достаточно лукаво изображают, что они не понимают, почему туда попали. А вообще каких-то особых специальных тенденций я не вижу. Периодически возникают дискуссии о том, чтобы закрепить отдельный статус блогера где-нибудь в ОКВЭДах, то есть коды видов деятельности, которые указывают юридические лица, индивидуальные предприниматели при регистрации для статистики. Если сказать проще, то есть предложение ввести отдельный код блогерской деятельности, но тут есть свои «за» и «против». В общем, всё как-то ровно развивается. На мой взгляд, отдельного регулирования здесь не требуется.

Эфир пройдёт в рамках проекта «Юридическая среда». «Юридическая среда» — это цикл мероприятий и публикаций (семинаров с экспертами, прямых эфиров, обучающих видеороликов), цель которых — помочь предпринимателям разобраться в юридических тонкостях деятельности. Информирование проводится в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Предварительная регистрация не требуется. Для просмотра прямого эфира перейдите 18 сентября в 12:00 в соцсети фонда или на сайт.