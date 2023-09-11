«Язык развивается, как надо ему, а не каким-то конкретным людям, даже лингвистам». В Нижнем Тагиле прошла лекция о «плохих» словах (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в креативном кластере SAMORO.doc в рамках Фестиваля грамотности прошла лекция на тему «“Плохие” слова, которые говорят все: как жаргон становится нормой». Лекцию провела Светлана Гурьянова, филолог, популяризатор лингвистики и автор телеграм-канала «Восстание редуцированных».

Светлана рассказала о том, как в русский язык проникли слова из профессионального и воровского жаргона, их роли и значении.

Например, слово «понт» («понты») пришло к нам из воровского жаргона и вначале означало карточных игроков. В дальнейшем оно видоизменилось и стало означать жертву шулера, а после — стремление покрасоваться. Из карточной игры также пришло слово «тусоваться», которое происходит от тасования колоды. Сейчас оно означает некое собрание по интересам, коллективное действие, вечеринку и другое.

Светлана также привела пример изменения отношения к слову. Любопытно, что слово «рот» раньше считалось обидным, ведь произошло оно от изречения «свиное рыло». Но постепенно вошло в нормальную повседневную речь и сейчас уже не вызывает негативных ассоциаций.

Были также разобраны вопросы о молодёжном сленге, о том, как иностранные слова влияют на нашу речь. Лингвист считает, что нужно быть терпимее к молодёжи, ведь она не только коверкает язык, но и обогащает его.

«Язык всё равно развивается, как надо ему, а не каким-то конкретным людям. Даже лингвистам», — утверждает Светлана Гурьянова.

В конце лекции филолог ответила на многие вопросы из зала, а за самые интересные слушатели получили подарки от Фестиваля грамотности.

«Что будет, когда запретят иностранные слова? Невозможно представить, как такой запрет будет регулироваться. Уже очень многие хотели внести такой законопроект, но ничего не вышло», — говорит ведущая лекции.

Журналист АН «Между строк» поинтересовалась у спикера о её отношении к речи депутатов, блогеров и ведущих на телевидении.

«Я считаю, было бы неплохо всем публичным людям заниматься ораторским мастерством. Но это не моя тематика», — отметила Светлана Гурьянова.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 7 по 9 сентября в рамках Фестиваля грамотности прошли различные мероприятия с участием ведущих филологов страны.