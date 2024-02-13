А вы знали? Великий борец Иван Поддубный не раз выступал в Нижнем Тагиле и однажды был побеждён силачом по прозвищу Боров на арене местного цирка

Знаете ли вы, что один из самых известных борцов Европы Иван Максимович Поддубный не раз и не два выступал в нашем городе?

Первое выступление «русского богатыря», перед которым трепетали спортсмены Франции, Англии, Турции и Германии, состоялось в Нижнем Тагиле ещё в 20-х годах прошлого века в клубе русско-французской борьбы «Санитас», находившемся на первом этаже знаменитого дома купца Хлопотова.

О существовании борцовского клуба в нашем городе Поддубный узнал случайно от своей тётушки, которая жила на улице Синицына и работала в клубе вахтёром. По воспоминаниям очевидцев этого визита, как такового выступления не было. Иван Максимович познакомился с местными борцами и показал несколько новомодных приёмов и упражнений со снарядами. Зачастил Поддубный в наш город после того, как на бывшей Базарной площади было построено большое отапливаемое здание цирка. Гвоздём программы тогдашних цирковых представлений были поединки борцов. Для них нередко отводилось всё второе отделение циркового представления, так как поединки на арене цирка были невероятно популярны у публики. Первый тагильский цирк принимал в своих стенах самых лучших спортсменов того времени. В Нижнем Тагиле выступали Иван Колосов, Василий Ярков, Иван Куксенко, Николай Жеребцов и другие.

Городские легенды гласят, что в Нижнем Тагиле Иван Поддубный был впервые повержен местным силачом — грузчиком товарного двора Михаилом Феняевым по прозвищу Боров. Якобы во время одного из представлений борцов в 1939 году Боров, будучи навеселе, вызвался побороться на арене цирка с Поддубным и одержал победу в присутствии почти тысячи зрителей. Прошло почти 70 лет прежде, чем легенда нашла объяснение и частичное подтверждение. Выяснилось, что поединок действительно состоялся, Поддубный был побеждён и передал свой чемпионский пояс победителю. Вот только Боров не был тагильчанином, хотя и бывал в нашем городе неоднократно.

Михаил Романович Феняев родился и вырос в мордовской деревне под Самарой, после службы в РККА начал выступать в Самарском цирке сначала с силовыми номерами, а затем и как борец русско-французского стиля (греко-римская борьба). Своё прозвище Боров он получил ещё в юности после того, как поднял на руках десятипудовую свинью и перенёс её с одной улицы села на другую. В 1937 году он действительно одержал победу над Иваном Поддубным на арене самарского цирка. Поддубный тогда уже собирался уходить из спорта и решил обставить свой уход красиво. У него родилась идея постановочного поединка, в котором Миша Боров побеждает Поддубного: это объясняло бы публике уход Ивана Максимовича на пенсию. С этой постановкой борцы объездили почти весь Советский Союз, а в 1939-м показали её в Нижнетагильском цирке. И публика поверила.

Любопытно, что Михаил Феняев (Боров) действительно работал грузчиком на товарном дворе Нижнетагильского отделения железной дороги. Дело в том, что командировочные, что выдавали артистам цирка, были скромные, их часто не хватало, чтобы обеспечить борцов нормальным питанием. Поэтому по приезде цирковой труппы в тот или иной город администратор прямо на вокзале договаривался о «шабашке»: борцы и силовые акробаты разгружали вагоны за наличный расчёт, что давало им возможность поддерживать себя в форме. Миша Боров был общительным, отзывчивым, весёлым человеком и быстро становился своим среди местных грузчиков. Отсюда и пошла легенда о тагильчанине, победившем самого Поддубного.

В 1941 году Иван Поддубный вышел на заслуженный отдых, но продолжал работать в цирке уже как администратор. В годы Великой Отечественной он не раз привозил в Нижний Тагил борцов и силовых гимнастов, сам представлял их публике, выводя на арену. К слову, во время одной такой гастрольной поездки отличился Михаил Феняев. В 1942-м борцов пригласил выступить перед рабочими УВЗ директор завода № 183 Юрий Максарёв. После представления в Центральном клубе УВЗ Феняев отправился пешком в гостиницу и по пути подвергся нападению грабителей. Миша Боров двумя ударами обезвредил преступников и доставил их в бессознательном состоянии в отдел милиции.

Последний раз Иван Максимович Поддубный приезжал на Урал в 1945 году. Правда, в Нижний Тагил 74-летний борец не поехал: в Свердловске он простудился, и его увезли в Москву на лечение. В начале 1950-х годов интерес к греко-римской борьбе снизился, борцы всё реже и реже стали появляться в составе цирковых коллективов, а затем и вовсе исчезли с арены.