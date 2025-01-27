А вы знали? В Нижнем Тагиле в 60-е и 70-е годы прошлого века велосипеды были дефицитным товаром

Сейчас в это трудно поверить, но в 1960-х годах обычные велосипеды были дефицитом в Нижнем Тагиле. Особенно непросто было приобрести детские и подростковые велосипеды. И это при том, что с 1946 года в Свердловске заработал завод № 20 Министерства местной промышленности РСФСР, который выпускал широкую номенклатуру детских колясок и велосипедов. Основной задачей предприятия было насыщение рынка велосипедов на Урале. Именно на Свердловском велосипедном заводе в 1949 году был разработан и запущен в серию первый в СССР велосипед для подростков: с закрытой рамой для мальчиков (ВП-1) и с открытой рамой для девочек (ВП-2).

Первые велосипеды завода № 20 появились в Нижнем Тагиле уже весной 1947 года. За год, с 1947 по 1948, через магазины нашего города было продано 1477 велосипедов, начиная от детских трёхколёсных и заканчивая спортивными. Доступность и дешевизна «самого народного вида транспорта» способствовали возникновению в Тагиле любительских объединений велосипедных прогулок и велотуризма. Но в 1949-м завод № 20 был передан Министерству обороны, и на его площадях появился завод по производству радиоаппаратуры для нужд армии. А производство велосипедов было решено перенести в посёлок Атиг и использовать для этого мощности местного метизного завода.

Но из-за несогласованности между Министерством местной промышленности и Министерством обороны, а также из-за бюрократических проволочек, перевод производства велосипедов затянулся на 10 лет. Свердловский обком партии обратился к градообразующим предприятиям области с просьбой помочь Атигскому метизному заводу перейти на новый вид продукции. Первыми откликнулись на просьбу тагильские предприятия ВРУ, ВМЗ и свердловский УЗТМ.

В 1960 году Атигский машиностроительный завод (АМЗ) выпустил первые партии велосипедов ВП-1 (велосипед подростковый для мальчиков) и ВП-2 (велосипед подростковый для девочек). Но количество выпускаемых велосипедов было небольшим: их собирали из оставшихся на складах завода № 20 запасов и комплектующих, присылаемых с велосипедного завода в Шауляе (Литва). Массовый выпуск велосипедов начался только после того, как на заводе был создан и отработан полный технологический цикл и налажены прочные связи со смежниками. В 1973 году в магазины Свердловской области стали поступать велосипеды В-711 «Уралец» производства АМЗ. Хотя не обошлось без курьёзов. Например, в Нижний Тагил два года подряд поставлялись исключительно «дамские» велосипеды, тогда как в Свердловске их невозможно было найти.

Велосипед подростковый «Уралец» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://krokovod.org/forum/uploads/images/2022/10/251320_711.jpg)

Со временем перекосы в поставках были ликвидированы, а велосипед «Уралец» стал самым массовым в истории Атигского машиностроительного завода и самым доступным: его цена составляла 39 руб. 60 коп. В середине 1970-х годов, кроме «Уральца», в тагильских магазинах начали появляться другие модели, выпускаемые АМЗ: В-811 («Рябинка») и В-801-03 («Весна»).

К началу 1980-х годов подростковый велосипед перестал быть дефицитным товаром в Нижнем Тагиле. Правда, почти сразу же из розницы пропали взрослые велосипеды «Урал» и «Кама», которые выпускал завод в Перми. Причиной этому стала нерасторопность тагильских торговых сетей при заключении договоров с заводом-производителем.



© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»