А вы знали? В Нижнем Тагиле дома Высокогорского рудоуправления раньше называли «сорокашками»

А вы знаете, что такое «сорокашка»? Последние два поколения жителей Выи, возможно, слышали иногда от своих родителей, бабушек и дедушек слово «сорокашка». Но что это такое, толком объяснить могут далеко не все. Вроде бы это первый каменный дом на Вые, построенный после революции, но это не точно.

Действительно, долгое время район Выи был преимущественно деревянным и одноэтажным. Каменных зданий было немного, все они были построены либо в XIX, либо в самом начале ХХ века, и после Октябрьской революции в них были размещены всевозможные госучреждения или учебные заведения. Жили же работники выйских предприятий в своих домах или общежитиях барачного типа, которые строили сами предприятия: Высокогорское рудоуправление (ВРУ) и Высокогорский механический завод (ВМЗ).

Проект дома для инженерно-технических работников Высокогорского рудоуправления родился в отделе капитального строительства рудника ещё до войны, но сначала недостаток средств, а затем военное положение в стране не позволили начать его строительство. В 1946-м проект получил одобрение, и к 1949 году дом был возведён и принят госкомиссией. Тогда же на ВРУ вручили первые ордера на квартиры в этом доме.

«Сорокашкой» дом № 54 на улице Фрунзе прозвали ещё на стадии проектирования за то, что в нём было 40 квартир. Правда, в современных кадастровых документах значится, что в доме 38 квартир, но это не так. Квартир было сорок, просто две из них проходили по документам как нежилые помещения, а на деле являлись служебным жильём для сторожа, дворника и дежурных сантехника и электрика.

К каждой квартире прилагался маленький дровяник в подвале. В «сорокашке» было центральное отопление, но батареи были установлены только в жилых комнатах. В кухне, ванной и туалете батарей поначалу не было. В ванной не было и электричества, зато было окно, что позволяло мыться при дневном свете. Без электрического освещения была и уборная: в тёмное время суток пользоваться ею было можно, включив свет в прихожей, откуда он проникал в туалет через застеклённое окно над дверью. В кухне стояла большая печка, отапливающая саму кухню и прихожую. Все квартиры были радиофицированы. Трёхметровые потолки, просторные кухня и прихожая, водопровод, паровое отопление, ванная комната, канализация — о таких квартирах большинство жителей Выи могли только мечтать.

В подвале дома располагались котельная и прачечная, а во дворе — детская площадка и спортивные снаряды, столы для шахмат и домино, цветочные вазоны и три фонтана. Такой роскоши в те годы не было нигде в Нижнем Тагиле. Позднее во дворе дома была построена отдельная котельная, отапливающая здания на улицах Фрунзе, Липовый тракт, Клубной, и котельная в подвале дома была ликвидирована. Примерно в то же время прекратили своё существование и фонтаны: в СССР началась борьба с архитектурными излишествами, и руководство ВРУ распорядилось их убрать.

Котельная во дворе «сорокашки»

Одними из первых ордера на квартиры в новом доме получили ведущие инженерно-технические работники ВРУ: начальник отдела рабочего снабжения Николай Сандригайло, будущий директор Соколовско-Сарбайского ГОКа и Герой Социалистического Труда; гидрогеолог Высокогорского рудоуправления Александр Тутунин; замначальника ОКСа Ефим Кандель, ставший в начале 1960-х директором Качканарского ГОКа, и многие другие ИТР. В 1950-х годах к «сорокашке» был пристроен ещё один дом (Фрунзе, 52), в котором открылся Дом техники ВРУ — гибрид музея, рабочего клуба и конференц-зала. Подъезд Дома техники находился на одной линии с фасадом дома ИТР, и это ещё больше подчёркивало элитность «сорокашки».

До начала 1960-х «сорокашка» оставалась ведомственным домом. Затем состав жильцов стал меняться, а дом постепенно потерял свой статус.