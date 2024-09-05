А вы знали? Нижнетагильский изобретатель Виктор Шамин создал электронный музыкальный синтезатор на три года раньше появления подобного инструмента в США

История создания этого музыкального инструмента началась с того, что в 1958 году электрик рельсобалочного цеха НТМК Виктор Григорьевич Шамин увидел в журнале «Радио» схему электропианино рижского радиолюбителя Лаймониса Вингриса и решил собрать по ней электронный музыкальный инструмент. Но звучание собранного по схеме девайса не устроило тагильчанина, и Виктор Шамин решил модернизировать его. Вечерами, после работы, он занимался усовершенствованием схемы Вингриса, разрабатывал новые узлы и за три года превратил одноголосый инструмент в полифонический, многоголосый, который в точности имитировал естественное звучание многих музыкальных инструментов. Помогало в этой работе то, что сам мастер хорошо играл на фортепиано, скрипке, аккордеоне и некоторых духовых инструментах.

В 1961 году Виктор Шамин закончил работу над синтезатором. Надо сказать, что первый синтезатор американского радиоинженера Роберта Муга появился в США только три года спустя, в 1964-м. При этом Mini-Moog был одноголосым инструментом, в то время как инструмент, созданный Шаминым, — многоголосым, на нём можно было играть аккордами.

Одноголосым был и первый отечественный синтезатор «Скрябин» (или АНС — Александр Николаевич Скрябин), названный в честь великого русского композитора, работа над которым велась советским инженером Евгением Мурзиным с 1958 по 1961 год. Этот синтезатор считается первым в мире инструментом такого типа. АНС получил всесоюзную прессу и широкую мировую известность в 1960-х и 1970-х годах, а электромузыкальный инструмент Виктора Шамина был известен только узкому кругу родных и знакомых мастера.

Таким образом, можно предположить, что тагильский изобретатель создал первый в мире многоголосый синтезатор. Но поскольку Шамин, в отличие от Мурзина и Муга, своё изобретение не запатентовал, то мы можем опираться лишь на историю, рассказанную его дочерью Ириной Шатовой, которая в 2013 году передала уникальный инструмент в дар нижнетагильскому музею вместе со схемами, разработанными её отцом, и кассетами с записями музыкальных произведений в исполнении Виктора Григорьевича.