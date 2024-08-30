Новый Молодёжный театр в Нижнем Тагиле торжественно откроют в конце ноября, в предстоящем сезоне зрителю покажут премьерные спектакли и выставки

Новый Молодёжный театр в Нижнем Тагиле торжественно откроют после капитального ремонта в конце ноября, в предстоящем сезоне зрителю покажут несколько премьер. Сейчас идёт процесс оборудования залов современными сценическими системами по свету, звуку, видеопроекции, режиссёрской связи и трансляции, сообщили АН «Между строк» в театре.

Первой премьерой станет спектакль режиссёра Рината Киякова «Сны и путешествия девочки Юнны» (12+). Вместе с выпускником мастерской Анатолия Праудина историю о том, как Горилла удочерила девочку, создают художник-постановщик Алан Саймин, художник по костюмам Софья Вашутина, хореограф и режиссёр по кукольной пластике Альфия Агишева. Премьера запланирована на 2 и 3 октября. Ринат Кияков уже знаком тагильскому зрителю: в 2022 году он выпустил страшную сказку девочки из прошлого века «Сахарный ребёнок» (6+), спектакль стал неоднократным победителем областных, региональных и всероссийских фестивалей.

Параллельно с Ринатом Кияковым с труппой Нового Молодёжного театра работает выпускник ЕГТИ, актёр театра «Драма №3» из Каменска-Уральского Вячеслав Молочков. 11 октября он выпустит на основной сцене театра свой дипломный спектакль «Космос» (16+) по пьесе Алексея Житковского. Это история о том, как одно происшествие сокрушило иллюзии учительницы английского и помогло переосмыслить себя и принять действительность и даже заново её полюбить.

С середины октября театр начнёт подготовку к новогодней кампании. Главный режиссёр НМТ Игорь Лебедев совместно с художником-постановщиком Иваном Мальгиным создадут спектакль «Сказки на всякий новогодний случай» (6+) по мотивам рассказов Евгения Клюева. Также в праздничные каникулы прийти в Новый Молодёжный смогут и родители с самыми маленькими зрителями: для детей от 0 лет подготовят спектакль с живыми инструментами и песнями «сНежная история» (0+).

Сразу после новогодних праздников в Новый Молодёжный приедут режиссёр Ильдар Хуснуллин и художница Анастасия Шафикова, они начнут работу над спектаклем по пьесе Таисии Сапуриной «Банка сахара, или Сказка о стране розового перца» (6+). Премьера запланирована на начало марта.

В конце первого весеннего месяца в Новом Молодёжном приступят к масштабной постановке по роману «Обломов» (16+). Режиссёр Дмитрий Мульков, художник-постановщик Анна Красоткина. Увидеть спектакль по произведению Ильи Гончарова зрители смогут в середине мая 2024 года.

В сентябре в фойе театра расположится выставка «Тридевятое царство Тридевятое государство» (12+) современного наивного художника Вити Повезло (его проекты были представлены в московской галерее «Здесь на Таганке» и музеях Грузии). Специально к выставке будет создано аудиосопровождение об уральском фольклоре и лубке.

В 20-х числах мая 2025 года в Новом Молодёжном театре пройдёт театральная лаборатория современной драматургии — молодые режиссёры вместе с труппой будут работать над современными текстами, написанными после 2020 года. Руководителем лаборатории станет известный театровед, критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев.