Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение кабмину оказывать поддержку инициативам местных предпринимателей

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональным министрам развивать систему поддержки местного малого и среднего предпринимательства. Сегодня, 12 сентября, на заседании правительства принято решение о финансировании программ по развитию предпринимательской инициативы в среднесрочной перспективе.

«МСП — важный элемент роста экономики и обеспечения стабильности рынка труда. Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса задействовано более девятисот тысяч уральцев. Развитию предпринимательской инициативы, росту деловой активности уделяется самое пристальное внимание и на федеральном, и на региональном уровнях. Практика показывает востребованность действующих мер поддержки», — заявил губернатор.

Как уточнили в департаменте информационной политики региона, в первом полугодии благодаря мерам поддержки численность занятых в малом бизнесе на Среднем Урале выросла более чем на 88 тысяч человек, что на 10,3% больше, чем в прошлом году. А доля занятых в МСП трудоспособных жителей Свердловской области достигла 44%.

Региональное Министерство инвестиций и развития совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства постоянно совершенствуют инструменты финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса.

Основные финансовые инструменты поддержки — это микрозаймы, поручительства фонда, а также гранты, предоставляемые Мининвестом. С начала 2024 года субъектам МСП уже предоставлены займы на общую сумму 698,3 миллиона рублей. При этом 82% микрозаймов предоставляются субъектам МСП и самозанятым, осуществляющим деятельность за пределами Екатеринбурга.

«По итогам первого полугодия 2024 года Свердловская область занимает первое место в Уральском федеральном округе и вторую строчку в стране после Москвы по объёму финансовой поддержки, которую привлекли предприниматели с участием региональных гарантийных организаций. Под поручительства малый и средний бизнес получил более 20,2 миллиарда рублей кредитных средств. Приоритетами в развитии мер поддержки являются адаптация под запросы предпринимателей, а также работа на территории управленческих округов», — отмечают в департаменте.

В текущем году полностью цифровизован процесс подачи заявки на предоставление грантов и сдача отчётности, что повышает доступность меры поддержки для бизнеса.

На федеральном уровне уделяется особое внимание поддержке и развитию местных брендов, а также предпринимателей из сферы креативных индустрий. Флагманским проектом в рамках внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив, в Свердловской области стал проект U’FASHION и Международная неделя моды. По итогам мероприятия ведутся переговоры о заключении уральскими дизайнерами не менее 50 контрактов с российскими байерами, а также более 30 экспортных договоров.

Отметим, что большая часть поддержки реализована в рамках действующего нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», срок которого ограничен 2024 годом. В настоящее время формируются параметры будущего профильного федерального проекта по поддержке МСП в составе нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По итогам заседания правительства принято решение при формировании бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотреть средства на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках нового нацпроекта. Также решено заложить финансы на развитие предпринимателей сферы креативных индустрий, в том числе продолжить реализацию проекта U’FASHION в 2025 году.

Идея проекта U’FASHION принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторы — Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»).