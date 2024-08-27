Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам прошедшей в Екатеринбурге международной недели моды UF LAB поручил готовить её проведение в следующем году.

«Губернатором поставлена задача к следующему году готовить следующую неделю моды. Одним из важных результатов проекта стало создание портала ufashion.ru, на котором собрано более 100 уральских дизайнеров, про которых там собрана вся информация, где у них можно что купить, узнать, что они производят, в чём состоит философия их брендов, какая предыстория их брендов, видеоконтент и многое другое. Раньше этого не было, и ещё год назад было сложновато найти одежду уральских дизайнеров, это надо было специально искать в интернете, в соцсетях, сейчас это всё собрано в одном месте. В дальнейшем этот сайт должен стать маркетплейсом, через который будут централизованно продаваться товары уральских дизайнеров», — сказал на пресс-конференции, посвящённой итогам форума дизайнеров, вице-губернатор региона Дмитрий Ионин.

По его словам, на данный момент заключено 50 контрактов с закупщиками товаров от крупных универмагов и эта цифра будет расти, потому что дизайнеры и байеры обменялись контактами в рамках предварительных договорённостей. Планируется выход четырёх свердловских предприятий на экспорт.

«Приезд байеров из разных стран и возможность нашим дизайнером и производителям одежды и аксессураров пообщаться с ними, заключить контракты, договориться о сотрудничестве — это стало важнейшим результатом недели моды. Наша задача была собрать запросы предпринимателей и организовать это для них, потому что каждый из них по отдельности просто не сможет такое организовать, ему просто пришлось бы ездить по разным городам и странам и встречаться с этими байерами», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Всего на форуме дизайнеров было представлено 32 бренда из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, ЮАР, в проекте приняли участие 33 региона РФ, общее количество гостей превысило 5 тысяч человек.

Международная неделя моды UF LAB — один из ключевых компонентов проекта U’FASHION, направленного на развитие и масштабирование дизайнеров Свердловской области, продвижение отечественных брендов. Модные показы с 19 по 23 августа приняли знаковые уральские площадки: Ельцин Центр, креативный кластер «Домна», Синара Центр и Дворец молодёжи в Екатеринбурге, а также Музейный комплекс в Верхней Пышме. Кроме того, 21 августа состоялся партнёрский показ в фешен-сторе Hi-Light.

Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторы — Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»). Стратегический партнёр — Сбер. Официальный партнёр — ГУДСР. Партнёры HoReCa — Hyatt Regency Ekaterinburg, USTA Group. Официальный партнёр деловой программы — Fashion Consulting Group.