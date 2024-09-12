В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с фурой на Серовском тракте под Нижним Тагилом 

Сегодня утром на 149-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По данным Госавтоинспекции, в 07:40 25-летний водитель большегруза Volvo, двигаясь со стороны Кушвы в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчину зажало в фуре между сиденьем и рулём, ему потребовалась помощь спасателей которые извлекли его с помощью гидравлического инструмента. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

«Установлено, что большегруз перевозил пиломатериалы. Водитель находится в медицинском учреждении, ему оказывают помощь. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, синдром длительного сдавливания. В настоящее время по факту происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые подробно выясняют точные причины и обстоятельства происшествия», — рассказали АН «Между строк» в дорожной полиции.

