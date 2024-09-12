Происшествия

На трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП

12.09.2024 11:39
На трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП

Сегодня утром на 149-м километре трассы Екатеринбург Серов под Нижним Тагилом произошло ДТП. Как сообщают в МБУ «Центр защиты населения», большегруз Volvo съехал в кювет, из-за чего кабина опрокинулась и зажала водителя транспорта между сиденьем и рулём.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. 

На момент публикации оперативный комментарий от Госавтоинспекции Нижнего Тагила получить не удалось.

 

Фото, видео: МБУ «Центр защиты населения»
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