Тагильский weekend топ-6: Stand Up, пижамная вечеринка, просмотр эксцентричной комедии из золотого фонда мирового кино, мастер-класс по изготовлению поделок из вторсырья, футбол и чтение стихов под музыку

О том, чем заняться с 30 августа по 1 сентября

Хорошему танцору мешает плохой танцор. Ну а мы подготовили для вас список мероприятий, которые подарят новые впечатления и позволят отлично провести время в ближайшие выходные. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города.

Семейные выходные в библиотеке (6+)

30 и 31 августа

в библиотеках города

В этот раз «Культурная суббота» присоединяется к Всероссийской акции «Большие семейные выходные». В библиотеках города вас ждёт турнир настольных игр, обсуждение творчества выдающегося писателя Михаила Зощенко, выставка-игра, аудиовыставка виниловых пластинок, пижамная вечеринка и многое другое. Вход свободный.

Мастер-класс по изготовлению предметов из переработанного пластика (6+)

30 и 31 августа

в экодоме «Народный»

В экодоме пройдут мастер-классы по изготовлению брелоков, обложек для документов, вешалки из переработанного пластика. Также гостей ждёт игротека. Вход свободный.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против «Лада Тольятти» (6+)

31 августа в 16:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В эту субботу наш «Уралец-ТС» на домашнем стадионе встретится с ФК «Лада Тольятти». Не пропустите возможность поддержать любимую команду. Вход свободный.

Открытие новой выставки в арт-пространстве ТРЦ DEPO (0+)

1 сентября с 12:00 до 20:00

в ТРЦ DEPO

Торгово-развлекательный центр приглашает на открытие новой выставки «У природы нет плохой погоды» в формате музыкально-литературного мероприятия. В 12:00 запланировано открытие галереи, в 14:00 — выступление группы The Beavers и чтение стихотворений под музыкальный аккомпанемент. Организаторы обещают более 1000 работ уральских художников, а также сладости и положительные эмоции. Вход свободный.

Просмотр эксцентричной комедии «Леди Ева» (16+)

1 сентября в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В кинолектории «Кинокультура» пройдёт показ эксцентричной комедии «Леди Ева» (12+) 1941 года режиссёра Престона Стерджеса. Этот культовый фильм по праву входит в списки лучших кинокартин в истории мирового кинематографа. «Леди Ева» — яркий представитель жанра Screwball comedy, который расцвел в Голливуде в 1930–1940-е годы. Перед просмотром вас ждёт краткий рассказ о возникновении и становлении этого жанра. Вход свободный.

Stand Up (18+)

1 сентября в 19:00

в баре «Гора»

Начинающие и опытные комики выступят со своими лучшими шутками. Также смогут выступить и все желающие, ведь это «Открытый микрофон» (необходимо предварительно записаться). На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, поэтому вместе с хорошим настроением вы получите красивые фотографии, которые опубликуют в соцсетях.