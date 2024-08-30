Тагильский weekend топ-6: Stand Up, пижамная вечеринка, просмотр эксцентричной комедии из золотого фонда мирового кино, мастер-класс по изготовлению поделок из вторсырья, футбол и чтение стихов под музыку

О том, чем заняться с 30 августа по 1 сентября
Хорошему танцору мешает плохой танцор. Ну а мы подготовили для вас список мероприятий, которые подарят новые впечатления и позволят отлично провести время в ближайшие выходные. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города.
Семейные выходные в библиотеке (6+)
30 и 31 августа
в библиотеках города
В этот раз «Культурная суббота» присоединяется к Всероссийской акции «Большие семейные выходные». В библиотеках города вас ждёт турнир настольных игр, обсуждение творчества выдающегося писателя Михаила Зощенко, выставка-игра, аудиовыставка виниловых пластинок, пижамная вечеринка и многое другое. Вход свободный.
Мастер-класс по изготовлению предметов из переработанного пластика (6+)
30 и 31 августа
в экодоме «Народный»
В экодоме пройдут мастер-классы по изготовлению брелоков, обложек для документов, вешалки из переработанного пластика. Также гостей ждёт игротека. Вход свободный.
Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против «Лада Тольятти» (6+)
31 августа в 16:00
на стадионе «Уралвагонзавода»
В эту субботу наш «Уралец-ТС» на домашнем стадионе встретится с ФК «Лада Тольятти». Не пропустите возможность поддержать любимую команду. Вход свободный.
Открытие новой выставки в арт-пространстве ТРЦ DEPO (0+)
1 сентября с 12:00 до 20:00
в ТРЦ DEPO
Торгово-развлекательный центр приглашает на открытие новой выставки «У природы нет плохой погоды» в формате музыкально-литературного мероприятия. В 12:00 запланировано открытие галереи, в 14:00 — выступление группы The Beavers и чтение стихотворений под музыкальный аккомпанемент. Организаторы обещают более 1000 работ уральских художников, а также сладости и положительные эмоции. Вход свободный.
Просмотр эксцентричной комедии «Леди Ева» (16+)
1 сентября в 16:00
в креативном кластере SAMORO.doc
В кинолектории «Кинокультура» пройдёт показ эксцентричной комедии «Леди Ева» (12+) 1941 года режиссёра Престона Стерджеса. Этот культовый фильм по праву входит в списки лучших кинокартин в истории мирового кинематографа. «Леди Ева» — яркий представитель жанра Screwball comedy, который расцвел в Голливуде в 1930–1940-е годы. Перед просмотром вас ждёт краткий рассказ о возникновении и становлении этого жанра. Вход свободный.
Stand Up (18+)
1 сентября в 19:00
в баре «Гора»
Начинающие и опытные комики выступят со своими лучшими шутками. Также смогут выступить и все желающие, ведь это «Открытый микрофон» (необходимо предварительно записаться). На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, поэтому вместе с хорошим настроением вы получите красивые фотографии, которые опубликуют в соцсетях.